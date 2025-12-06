『キミとアイドルプリキュア♪』第43話 芸能事務所にスカウト！ アイドルデビュー！？
2月2日（日）よりABCテレビ ・テレビ朝日系列全国24局ネットで放送開始のプリキュアシリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』、第43話のあらすじと場面カットが公開された。
モチーフは『アイドル』。テーマは『 ”キミ” がいるから輝ける、強くなれる！』。
歌うことが大好きな咲良うたが出会ったのは、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】。
歌って踊ってファンサして、プリキュアシリーズで最もキラッキランランに輝く『キミとアイドルプリキュア♪』がデビュー。私と ”キミ” のステージが、いま幕を開ける。
第43話は12月7日（日）朝8時30分より放送。あらすじと先行場面カットはこちら！
＜第43話「うたの歌」＞
なんとか成功に終わった響カイトのライブだったが、アイドルプリキュアとダークランダーの姿は多くの観客に目撃され、大きなニュースになっていた。正体がバレるかもしれない、と心配するみんなをはげまそうとうた（声：松岡美里）が歌うと、たまたま喫茶グリッターに来ていた芸能事務所の社長がその歌声に感激し、アイドルデビューしてほしい、と持ちかけられる。
翌日、どうするのかと学校で聞かれ、「カイトさんのように、自分ももっとたくさんの人をキラッキランランにできたらうれしい」と答えるうた。みんなから後押しの言葉をもらったうたは「アイドルをやりたい！」と決心する。
これからお世話になる社長に「よろしく」と歌いかけようとするうただったが、社長は突然、腕でバツ印を作り――。
＞＞＞第43話の先行場面カットをすべて見る（写真4点）
そして、12月6日(土)に開催を予定し、諸事情により中止になっていた「キミのおなまえよんじゃうよ！」生配信が12月21日（日）に開催決定。キュアアイドルがキミのお名前を呼んでくれるかも？詳しくは公式サイトをチェック！
（C）ABC-A・東映アニメーション
モチーフは『アイドル』。テーマは『 ”キミ” がいるから輝ける、強くなれる！』。
歌うことが大好きな咲良うたが出会ったのは、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】。
歌って踊ってファンサして、プリキュアシリーズで最もキラッキランランに輝く『キミとアイドルプリキュア♪』がデビュー。私と ”キミ” のステージが、いま幕を開ける。
＜第43話「うたの歌」＞
なんとか成功に終わった響カイトのライブだったが、アイドルプリキュアとダークランダーの姿は多くの観客に目撃され、大きなニュースになっていた。正体がバレるかもしれない、と心配するみんなをはげまそうとうた（声：松岡美里）が歌うと、たまたま喫茶グリッターに来ていた芸能事務所の社長がその歌声に感激し、アイドルデビューしてほしい、と持ちかけられる。
翌日、どうするのかと学校で聞かれ、「カイトさんのように、自分ももっとたくさんの人をキラッキランランにできたらうれしい」と答えるうた。みんなから後押しの言葉をもらったうたは「アイドルをやりたい！」と決心する。
これからお世話になる社長に「よろしく」と歌いかけようとするうただったが、社長は突然、腕でバツ印を作り――。
＞＞＞第43話の先行場面カットをすべて見る（写真4点）
そして、12月6日(土)に開催を予定し、諸事情により中止になっていた「キミのおなまえよんじゃうよ！」生配信が12月21日（日）に開催決定。キュアアイドルがキミのお名前を呼んでくれるかも？詳しくは公式サイトをチェック！
（C）ABC-A・東映アニメーション