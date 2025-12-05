バンダイスピリッツは、『聖闘士星矢』より「聖闘士聖衣神話EX ペガサス星矢(最終青銅聖衣) -ORIGINAL COLOR EDITION-」(17,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2025年12月5日(金)16時から予約受け付けが開始となり、2026年5月発送予定。

2026年5月発送予定「聖闘士聖衣神話EX ペガサス星矢(最終青銅聖衣) -ORIGINAL COLOR EDITION-」(17,600円)

「アテナ」の血によって甦った最終青銅聖衣を身に纏った「ペガサス星矢」が「ORIGINAL COLOR EDITION」となり、聖闘士聖衣神話EXに遂に登場。

聖闘士星矢40周年を記念して、「アテナ」の血によって甦った最終青銅聖衣をORIGINAL COLOR EDITIONとしての解釈によるメッキ彩色で表現。エフェクトパーツも彩色を一新して付属しており、「ペガサス流星拳」の再現も可能となっている。



















(C)車田正美集英社東映アニメーション