ソフトバンクを自由契約になった有原航平（33）を巡って、大争奪戦に発展しつつある。

昨季に続いて14勝を挙げ、2年連続の最多勝を獲得したエースはこのオフ、ソフトバンクとの3年総額15億円規模の契約が満了。メジャーに加え、国内他球団との交渉にも応じる方針だ。

「メジャーへの再挑戦が基本線といわれています。有原は2020年オフに日本ハムからポスティングでレンジャーズに移籍。2年総額620万ドルとそれなりの評価を得たものの、移籍初年度の21年5月に右肩静脈瘤で手術。長期離脱を強いられたうえ、メジャー特有のリズム、テンポにもなかなか適応できず、在籍2年間でわずか3勝にとどまった。22年オフに失意の帰国をした有原はしかし、ソフトバンクで投球スタイルを見直すなど、メジャー再挑戦に向けて着々と準備を重ねてきた。2年連続で最多勝を獲得するなど大きな成果を上げたこともあり、満を持してリベンジを果たす腹積もりです」（福岡のメディア関係者）

一方、メジャーとの交渉が不調に終わった場合、残留交渉を続けるソフトバンクとの再契約に加え、国内他球団へ移籍する可能性もあるという。

先発投手の補強が急務となっている巨人が3年20億円規模の大型契約を用意し、獲得に乗り出す方針を固める中、3日付のスポニチによれば、有原の古巣である日本ハムも獲得調査を進めているという。

コーチ経験のある球界OBが言う。

「ソフトバンクは有原流出に備えて、台湾の至宝といわれる右腕の徐若熙（25=味全ドラゴンズ）に3年15億円規模の大型契約を提示し、獲得に成功。国内他球団で自由契約になった外国人投手にも関心を示している。DeNAのジャクソン、阪神のデュプランティエあたりがターゲットです。巨人は有原を今オフの補強の最大の目玉に位置づけており、有原が日本でのプレーを希望した場合の本命ともっぱらだった。しかしここにきて本格的に日本ハムが参戦するとなれば、争奪戦の様相が大幅に変わる可能性があります」

有原にとって日本ハムは勝手知ったる球団。地の利があるうえ、日本ハムとしても、今回の争奪戦には負けられない理由がある。

東浜巨も複数球団が関心

「日本ハムは今季、2年連続でソフトバンクの後塵を拝し、2位に終わった。今季限りで退任する可能性もあった新庄剛志監督（53）は、『もう2位はいらない』と契約を1年延長し、是が非でもソフトバンクを倒して優勝したい。そんな中、獲得を目指していた台湾の徐をライバルにさらわれた。ソフトバンクに引けを取らない条件を提示していたとの話も聞くが、手痛い1敗となったのは確か。有原を獲得するとなれば、破格の条件を提示する必要があるが、徐の獲得資金が浮いたうえ、エスコンフィールドに移転後は黒字経営で資金力は豊富。仮に巨人の条件を下回ったとしても、総合力で日本ハムが逆転しても不思議ではありません」（前出の球界OB）

一方の巨人は、日本ハムの参戦に頭を抱えている。

「有原を取り逃がすことになれば、今オフの投手補強が全敗する危機に直面します。かねて獲得調査を進めていたメジャー帰りの前田健太（37）は土壇場で逆転され楽天入りが決定。今季国内FA権を取得した中日の柳裕也（31）は権利を行使せず、年俸2億円プラス出来高の3年契約で残留した。巨人は有原と並行し、ソフトバンクからFA宣言した東浜巨（35）の動向も注視していますが、東浜は東浜で、全盛期は過ぎたとはいえ、今季は7試合で4勝2敗、防御率2.51。先発6試合でクオリティースタート（6回以上自責点3以内）3度と、安定した投球を見せた。選手層の厚いソフトバンクでは出場機会が限られるが、過去に故障した右肩の状態は近年は良好だと聞く。まして今オフのFA市場は先発投手が枯渇。東浜と同じくFA権を行使していた中日の松葉貴大（35）もこの日、残留を表明した。東浜は年俸1億5000万円のBランク。比較的お手頃で、DeNAやヤクルトなど複数球団が関心を示している。必ずしも巨人が獲得できる保証はありません」（放送関係者）

巨人は日本ハムから松本剛をFAで獲得したものの、マエケン、柳に続き、有原獲得も苦戦必至。さらに東浜も……となれば、肝心要の先発投手補強は外国人選手に頼るしかなくなる。来季のV奪還を目指す阿部巨人にとって、かなりのダメージとなるが……。

◇ ◇ ◇

巨人と言えば実は、松本剛の獲得が球団内で波紋を広げているようだ。李承菀コーチ就任の発表を受け、「だったなら、なぜ松本剛を取ったのか。矛盾している」との声が噴出している。いったいどういうことか。いま、何が起きているのか。

