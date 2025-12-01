µð¿Í¤¬¥½¥Õ¥ÈB¼«Í³·ÀÌó¡¦Í¸¶¹ÒÊ¿¤Ë¡Ö3Ç¯20²¯±ßµ¬ÌÏ¡×¤ÎÇË³Ê¾ò·ï¤ò½àÈ÷ Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î¸ò¾Ä¾è¤ê½Ð¤·¤Ø
¡¡2Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾¡±¦ÏÓ¤ÎÆüÊÆÁèÃ¥Àï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
µð¿ÍÀµÊá¼ê¤Ï´ßÅÄ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¹ÃÈå¤È»³À¥¤¬Áè¤¦¹½¿Þ¡Ä¤Û¤Ü¡È½ÐÈÖ¾Ã¼º¡É¾®ÎÓÀ¿»Ê&Âç¾ëÂî»°¤ÎËöÏ©
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÍ¸¶¹ÒÊ¿¡Ê33¡Ë¤¬30Æü¤ËÄó½Ð´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤¿ÊÝÎ±¼ÔÌ¾Êí¤«¤é³°¤ì¡¢ÆüÊÆµåÃÄ¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¼«Í³·ÀÌó¤Ë¡£µå³¦´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Öº£µ¨¤âºòÇ¯¤ËÂ³¤¯14¾¡¤òµó¤²¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÆüËÜ°ì¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2022Ç¯¥ª¥Õ¤ËÊÆ¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤«¤é3Ç¯·ÀÌó¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡Ø·ÀÌóËþÎ»»þ¤Ë¼«Æ°Åª¤ËFA¤È¤Ê¤ë¡Ù¾ò¹à¤ò·ÀÌó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÍ¸¶Â¦¤Ë»ÄÎ±Í×ÀÁ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼ºÆÄ©Àï¤Î°Õ¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£21Ç¯¤«¤é¤Î2Ç¯´Ö¤Ç15»î¹çÅÐÈÄ¡Ê3¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨7.57¡Ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º»þÂå¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò¤·¤¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤ÄµåÃÄ¤¬¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢ÊÆµå³¦¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÍ§À®ÆáÃÒ»á¤Ï¡ÖÀèÈ¯¤Î4¡¢5ÈÖ¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤¢¤¿¤ê¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¾ò·ï¤Ï2Ç¯500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó7²¯8000Ëü±ß¡Ë¤«¤é2Ç¯1200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó19²¯±ß¡Ë¤¯¤é¤¤¤¬ÂÅÅö¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñÆâµåÃÄ¤Ç¤Ï¡¢ËÜ»æ´ûÊó¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤ÎÊä¶¯¤òºÇÍ¥Àè»ö¹à¤È¤¹¤ëµð¿Í¤¬¥·¡¼¥º¥óÃæ¤«¤éÄ´ºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Àµ¼°¤Ë¼«Í³·ÀÌó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Í¸¶Â¦¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬³Î¼Â¤À¡£
¡Öºò¥ª¥Õ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤·¤¿¿ûÌîÃÒÇ·¤Î·ê¤¬Ëä¤Þ¤é¤º¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬¤âº£µ¨¤Ï8¾¡9ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.14¤ÈÉÔ¿¶¤ò¤«¤³¤Ã¤¿¡£ÉüÄ´¤¹¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£µ¨6¾¡1ÇÔ¡ÊËÉ¸æÎ¨1.62¡Ë¤Îº¸ÏÓ¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤¬Ç»¸ü¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÃæÆü¤ÎFAÌøÍµÌé¡¢Á°¥ä¥ó¥¡¼¥¹»±²¼3A¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀ¤é¤òÄ´ºº¤·¤¿¤â¤Î¤Î³ÍÆÀ¤Ë»ê¤é¤º¡¢FA¤Ç¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é³°Ìî¼ê¤Î¾¾ËÜ¹ä¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Î¿´¤ÎÅê¼êÊä¶¯¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£2Ç¯Ï¢Â³ºÇÂ¿¾¡¤ÎÍ¸¶¤¬Åö½é¤«¤é¤ÎËÜÌ¿¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤ÏÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í¸¶¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Îº£µ¨Ç¯Êð¤Ï4²¯±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹â¡£¤½¤ì¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼µåÃÄ¤ÈÄ¥¤ê¹ç¤¨¤ë¤À¤±¤Î¡¢3Ç¯20²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÇË³Ê¾ò·ï¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤Ã¤Ñ¤é¤Ç¤¹¡×¡Êµð¿ÍOB¡Ë
¡¡3Ç¯20²¯±ß¤Ê¤é¡¢Í¸¶¤¬¡È¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¡É¤È¤¤¤¦´õË¾¤ò°ú¤Ã¹þ¤á¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡µð¿Í¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ºò¥ª¥Õ¤Î¹ÃÈå¤Î³ÍÆÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âµåÃÄÆâ³°¤«¤éÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¥ª¥Õ¤â¤Þ¤¿¡ÈÇÈÌæ¤ò¹¤²¤ëÊä¶¯¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Íû¾µ菀¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢¤Ê¤¼¾¾ËÜ¹ä¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Ì·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¤¤¤Þ¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ü´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£