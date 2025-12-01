µð¿Í¡¦ÀÖÀ±Í¥»Ö¤¬²Æì¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿Íèµ¨¤Ø¤Î¸÷¡Ä±¦¸ªÄË¤«¤éÉü³è¤Ø¡Ö¥²¡¼¥à¤ËÉüµ¢¤·¤Æ½ª¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¢¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡£Ì£å£ñ£õ£é£ï£ó£¶¡½£²£Å£é£ó£á¢¨£·²óÀ©¡Ê£³£°Æü¡¦¥³¥¶¤·¤ó¤¤ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÎÀÖÀ±Í¥»ÖÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£±·î£³£°Æü¡¢²Æì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡Ê£×£Ì¡Ë¤Ç¡Ö¥¨¥¤¥µ¡¼¡Ê£Å£é£ó£á¡Ë¡×¥Á¡¼¥à¤ÇÀèÈ¯¤·£³²ó£¶°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¡£¼ºÅÀ¤³¤½¤·¤¿¤¬¡¢ºÇÂ®£±£´£µ¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±¦¸ªÄË¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡²Æì¤Î³¤¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥á¥é¥ë¥É¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÀÖÀ±¤¬ÏÓ¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê¿¶¤Ã¤¿¡£±¦¸ªÄË¤«¤é¤ÎÉü³è¤òÌÜ»Ø¤·»Ö´ê¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¥¸¥ã¥Ñ¥ó£×£Ì¡££²ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤Ç£³²ó£¶°ÂÂÇ£³¼ºÅÀ¤È²ÝÂê¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£³Æü¤Î£²²ó¡Ê£´°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¡Ë¤«¤é¥¤¥Ë¥ó¥°¤â¿¤Ð¤·¤¿¡£º£Ç¯Ãæ¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¡ÖÁ°²ó¤«¤éÄ¥¤ê¤ò»Ä¤µ¤º¤Ë¥·¡¼¥º¥óÆ±ÍÍ¤ÎÄ´À°¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤±¤É»î¹ç¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡£¥²¡¼¥à¤ËÉüµ¢¤·¤Æ½ª¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´À¤ò¿¡¤Ã¤¿¡£
¡¡£¹·î£±£´Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¤ÇÀèÈ¯¤â£±»à¤òÃ¥¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ±¦¸ªÄË¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ÛµÞ¹ßÈÄ¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£¡Ö¤±¤¬¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¡£¼ÂÀï¤ÇÅê¤²¤ë»Ñ¤ò¼«Ê¬¤Ë¤â¼þ¤ê¤Ë¤â¸«¤»¤ÆÍèÇ¯¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¡£ÆâÍÆ¤è¤ê¤â¡¢ÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÏÓ¤ò¿¶¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤òÉÕ¤±¡¢Íèµ¨¤Ø¤Î¸÷¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï³«Ëë¥í¡¼¥ÆÆþ¤ê¤·£µ·î£²£³Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¥×¥í½é´°Éõ¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É£µ·î¤Þ¤Ç¤ÏËÉ¸æÎ¨£±ÅÀÂæ¤ò°Ý»ý¡£Ç¯´Ö¤Ç¤Ï£²£²ÅÐÈÄ¡¢£¶¾¡£¹ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£¶£¸¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ÏÄ¾µå¤âÊÑ²½µå¤â¾¡Éé¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÎ¤¬¸µµ¤¤Ê»þ¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤«¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡ÖÎÏ¤ÎÆþ¤ì¤É¤³¤í¤ò¹Í¤¨¤ÆÅêµå¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¡¢¥Ú¡¼¥¹ÇÛÊ¬¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦½õ¸À¤â¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ö¿·¤¿¤ËÀèÈ¯¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó³ÍÆÀ¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤â¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¥í¡¼¥Æ¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ê¤¿¤¤¡×¡£¤¤¤Ä¤âÃ¸¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î±¦ÏÓ¤¬ÄÁ¤·¤¯¶¯¤¤¸ýÄ´¤ÇÇ³¤¨¤ë»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£Î£Ð£Â¤Î°éÀ®¼ã¼êÁª¼ê¡¢ÂæÏÑ¥×¥í¤ä¼Ò²ñ¿Í¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥ê¡¼¥°¤Ç»ØÄê¤µ¤ì¤¿ÇØÈÖ¹æ¤Ï£¶¡££×£Ì¤Ç¤Ï¼ã¤¤Ãç´Ö¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¼õ¤±¤¿¡£º£µ¨¥ê¥Ï¥Ó¥ê»þ¤Ë¤Ï£³·³Áª¼ê¤È¤âÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤âÁý¤¨¤¿¡£¡Ö°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´¶¤¸¤ë¡£¤è¤ê¿È¤¬Æþ¤ë¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ²¿¤«¸åÇÚ¤¬´¶¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡¢Ãç´Ö¤È¤«¤±À¼¡Ö¥¨¥¤¥µ¡¼¡ª¡×¤ÇÄù¤á¤¿¡£²Æì¤Ç¤Î³Ð¸ç¤Ï¡¢£µÇ¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¡Ê¿å¾å¡¡ÃÒ·Ã¡Ë
¡¡¢¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡¡¼ÂÀïµ¡²ñ³ÎÊÝ¡¢¿·¤¿¤Ê·ÀÌó¤Ø¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¾ì¤È¤·¤Æ£²£²Ç¯¤ËÀßÎ©¡£²Æì¤Ç£±£±¡¢£±£²·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥Ú¥ë¡¼¡¢¥Á¥§¥³¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ¤Ê¤É¤Î³¤³°½Ð¿ÈÁª¼ê¤ä£Î£Ð£Â¡¢¼Ò²ñ¿Í¡¢¹ñÆâÆÈÎ©¥ê¡¼¥°Áª¼ê¤é¤¬»²²Ã¡££¶¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥ê¡¼¥°Àï¤ò¹Ô¤¦¡£¤è¤ê¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤Ï¥¨¥¤¥µ¡¼¡¢¥ì¥¥ª¥¹¡¢¥ª¥ê¥ª¥ó¥º¤Î£³¥Á¡¼¥à¡£µð¿Í¤Ïº£Ç¯¤¬½éÇÉ¸¯¤ÇÀÖÀ±¤é¤Ï¥¨¥¤¥µ¡¼¤Ë½êÂ°¡£¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¥ê¡¼¥°¤â£³¥Á¡¼¥à¤¢¤ë¡£