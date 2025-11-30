【ZARAのブラウン】がおしゃれ！ 40・50代が狙いたい「サマ見えスカート」

冬の着こなしが重く見えがちな時こそ、“ブラウン”が頼りになりそう。今季トレンドとして注目されているカラーで、合わせやすさも魅力です。そんな旬カラーを上品に楽しむなら【ZARA（ザラ）】のスカートがおすすめ。フレアヘムやレース切り替えデザインを採用した、冬コーデに映えるようなデザインが揃っています。

クラシカルなかわいさを楽しめるフレアヘムスカート

【ZARA】「ベルト付きケープミディスカート」\8,590（税込）

チョコレートのようなこっくりブラウンに、フレアヘムのシルエットが映えるミディスカート。足首がほどよくのぞく丈感に、フロントのダーツが品よく効いて大人のクラシカルムードを後押しします。ハイウエストにベルトつきだから、コンパクトなトップスを合わせるだけでスタイルアップも狙えそう。上品なのに抜け感もある、大人のワードローブにあると嬉しい1枚です。

軽やかな見た目は冬コーデのアクセントにも

【ZARA】「レース切り替えギャザースカート」\7,990（税込）

繊細なギャザーが、穿くだけでニュアンスのある着こなしに導いてくれるスカート。歩くたびにチラリとのぞくレースがアクセントになり、コーデに奥行きが生まれます。軽やかな素材感なので、厚手のニットトップスやロングコートと合わせてもバランスが重くなりにくいのもポイント。黒よりも軽やかに見えるブラウンも相まって、冬コーデがサマ見えしそう。

