アンニュイな深み色に繊細ラメがきらめく。オペラ｢グロウリップティント｣に、クリスマス限定色が登場！

イミュが展開する化粧品ブランド「オペラ」は11月12日、「グロウリップティント」の冬の限定色2色を、全国のバラエティストア・イミュ公式オンラインストアにて発売しました。

さらに、今回の限定2色をセットしたクリスマスボックスも、イミュ公式オンラインストアにて数量限定で同時発売しています。

■ぷるんとした水光ツヤ質感に仕上げるクリスマス限定色

ダークな深みカラーに、多色にきらめく`ムーンプリズムラメ´を掛け合わせた、レッドとベージュ

「グロウリップティント」は、グロスいらずのぷるんとした“水光ツヤ”を叶えるティント処方のリップスティック。美容オイルベースで高い保湿力がありながら、スルスルと心地よく唇に薄くフィットしてべたつかず、さっとひと塗りで、透明感あふれるキレイ色が続きます。

今回の限定色のインスピレーション源は、きらめきとアンニュイな儚さが同居する月の光。ダークな深みカラーに、繊細な輝きを放つ“ムーンプリズムラメ”を散りばめました。

408 ルミナスレッドは、ダークニュアンスのレッドに、月のかけらのような繊細ラメがきらめく「抜け感赤リップ」。409 ムーンリットベージュは、月のプリズムのような多色ラメきらめく、ヌードな血色ベージュ。ロマンティックなきらめきを閉じこめた、冬の限定色です。

■「グロウリップティント」冬限定色

限定色 408ルミナスレッド

月のかけらが輝くようにゴールドラメきらめく透け感深みレッド

限定色 409ムーンリットベージュ

月明かりのプリズムを閉じ込めた多色ラメきらめくモーヴベージュ

◇グロスいらずの水光ツヤ

ひと塗りで、ぷるぷるのツヤとキレイ色が続く｢グロウリップティント｣

「リップティント」の特長である、保湿力・ティント処方による色モチの良さ・唇に薄くフィットするつけ心地の良さはそのままに、グロスいらずのぷるんとした“水光ツヤ”質感まで1本で可能にした「グロウリップティント」。

01．ツヤ感を表現するアプローチ。｢薄膜｣で水滴のような`水光ツヤ感´を生む独自処方。

02．オペラならではの透け感あふれる美しい発色。キレイ色が持続する｢ティント処方｣。

03．鏡を見ずに塗れるほどストレスフリーな使い心地ながら、潤い＋色もち＋ツヤまで1本でフィニッシュ。

04.環境に配慮したクリーン処方※。

※クリーンビューティーのこと。“パラベン不使用”や“動物由来成分不使用”、環境に配慮した植物性原料を使用すること、などを指します。

■「グロウリップティント」 クリスマスボックス

夕暮れ前の“夢見心地の月空”をイメージした、空色にゴールドチャームをあしらった、ホリデーシーズンにぴったりの特別なクリスマスボックスです。

■商品概要

「グロウリップティント」限定2色 各1,980円

全国のバラエティストア・イミュ公式オンラインストアで販売

「グロウリップティント」クリスマスボックス」3,960円

（冬限定色「408ルミナスレッド」「409ムーンリットベージュ」をセットしたクリスマスボックス）

イミュ公式オンラインストアで数量限定販売

