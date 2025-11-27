タレントで元モーニング娘。の辻希美（38）が25日、自身のYouTubeチャンネル『辻ちゃんネル』を更新。長女の希空（のあ・18）とともに、カフェで家族の思い出について語った。

26日に18歳の誕生日を迎えた希空に対し、動画で辻は「明日、18歳になりますけど、どうですか。18歳ってヤバくない？」と前置きしながら「でも18歳でママはパパと出会ってる」と夫でタレントの杉浦太陽（44）との馴れ初めを明かした。

希空は「でもその時パパ何歳？ 25歳？ ヤバいよね。だって希空が今25歳の人に恋するってことでしょ？ 結構半端ないね」とコメント。辻も「結構大人だよね。18歳で25歳は大人だよね」と返していた。

さらに希空が「初めての出会いどこだったの？」と質問すると、辻は「友達の家」と答えたが、希空は「18歳めっちゃチャラくない？ 友達の家で25歳と出会うの？ ヤバいじゃん」とかなり引き気味の反応。辻は「全然普通のお家だよ」とフォローしたものの、希空は「希空はマジでそういうのがない。友達の家に行ったら年が違う人がいる場が、まずありえない。だから（辻は）18歳にしては“パリピ”ってない？希空の18歳よりは“パーリーピーポー”してる」と辻が現在の18歳よりも“大人びていた”と述べた。

辻も「希空が20代の男の人の家に行ってるって知ってたら嫌かも」と過去の自分の行動を母親目線で振り返っていた。

同動画での希空の“友達の家で25歳と出会うの？ ヤバいじゃん”という発言を取り上げたネットニュースのコメント欄には、“希空の感覚が意外と真面目”という声が目立った。

《確かに18歳で25歳と出会うって普通はない。のあちゃんは普通に近い感覚持ってるのかも。これから芸能界入るとそれが普通になっちゃうかも知れないけど…》

《今年18歳になる年齢なら、普通の高校生感覚ならまずそこまで上の世代と繋がる事は少ないですよね。》

《「18歳で友達の家で違う年齢の人と集まるのがチャラい」という感性はこの年齢の子にしてはしっかりしてるなー。》

《小学生からめちゃくちゃ芸能界で稼いでたから普通の18歳と違うよね。のあちゃん普通の感覚で意外だった。》

《なんか母親がこんなんだから希空ちゃんはある意味ちゃんと普通の感覚なのかも。》

《「友人の家で、18歳と25歳が出会う」環境に「ヤバい」という感想をもてているのはよいことでは。》

辻は18歳で出会った杉浦と20歳で結婚し、同年に希空を出産している。当時はその若さゆえに子育てに関して批判されることも多かったが、“意外と堅実”な子育てをしていたのかもしれない。