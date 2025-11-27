「日経225先物」手口情報（27日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万3091枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月27日の日経225先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万3091枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 13091( 12324)
ソシエテジェネラル証券 6968( 6559)
サスケハナ・ホンコン 2791( 2791)
モルガンMUFG証券 2045( 1599)
SBI証券 1865( 1312)
JPモルガン証券 2060( 1184)
バークレイズ証券 1524( 1163)
野村証券 2404( 951)
日産証券 912( 912)
ゴールドマン証券 1253( 839)
松井証券 826( 826)
ビーオブエー証券 780( 607)
みずほ証券 461( 350)
BNPパリバ証券 1176( 338)
ドイツ証券 346( 327)
UBS証券 376( 322)
楽天証券 430( 244)
三菱UFJeスマート 237( 217)
大和証券 527( 192)
三菱UFJ証券 156( 148)
HSBC証券 63( 0)
シティグループ証券 51( 0)
SMBC日興証券 7( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 286( 186)
ABNクリアリン証券 106( 106)
松井証券 80( 80)
三菱UFJeスマート 75( 69)
SBI証券 92( 66)
野村証券 31( 31)
楽天証券 40( 26)
SMBC日興証券 20( 20)
日産証券 14( 14)
ナティクシス証券 11( 11)
光世証券 6( 6)
ゴールドマン証券 6( 6)
バークレイズ証券 5( 5)
フィリップ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
JIA証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
大和証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース