¡¡ÅìµþÅÔÂÎ©¶è¤ÇÅðÆñ¼Ö¤¬Ë½Áö¤·11¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¼þÊÕ¤òÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¤Î¼Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤·¤¿·ë²Ì¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤Î¼êÁ°¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëÅðÆñ¼Ö¤ÎÁ°Éô¤¬Éâ¤µ¤Ì£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬27Æü¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£²ÃÂ®»þ¤Ëµ¯¤¤ë¡Ö¥Î¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¡×¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Ä¾Á°¤Ë¥Ñ¥È¥«¡¼¤ÎÄÉÀ×¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÅ¦È¯¤òÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë²ÃÂ®¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·Ù»ëÄ£¤Ï¼Ö¤ÎÀàÅðÍÆµ¿¤ÇÃË¡Ê37¡Ë¤òÂáÊá¡£Ää¼Ö¸å¤ËÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢¼«Æ°¼Ö±¿Å¾½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ý¡Ë¤ÈÆ»¸òË¡°ãÈ¿¡Ê¤Ò¤Æ¨¤²¡ËÍÆµ¿¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£