タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が11月25日、放送。今回は、山口県下関市にある創業60年の老舗、食堂が登場します。

【写真】常識じゃない…大盛りになりすぎているカツ丼、刺し身定食も！

大衆食堂として、30年以上通っている常連客がいるなど老若男女から愛されている同店。ちゃんぽん麺と豚肉、ちくわ、タマネギやキャベツなど野菜とともに炒め、自家製鶏がらベースのスープに合わせた創業以来のメニュー「ちゃんぽん（普通）」（900円）、お好みソース、ウスターソースをどちらも使い、甘みと酸味でまろやかな味わいに仕上げた「特製焼きそば」（1000円）、白米とみそ汁、漬物が付いた「特製焼きそば定食」（1100円）などが人気。

同店の特徴は、ワンマン調理のため、どうしても待ち時間が発生してしまい、謝罪の意味を込め、量を増やしていること。「ちゃんぽん（普通）」は通常2玉だが、待ち時間に応じて3玉分に。さらに、煮付けや漬物などたくさんの小鉢が付く「刺身定食」（1400円）では、メインの刺身が待ち時間が長くなればなるほど分厚く切られて盛り付けされるとのこと。

番組では、先代である父の味を守り抜くために今でも味見を欠かさず、いつもと同じ「定番」の味を追求する店主の魅力も紹介します。

番組は、全国の「オモてなしすぎでオモしろいウマい店」を紹介。進行はお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二さんが務め、お笑いコンビ「ずん」の飯尾和樹さん、タレントのホラン千秋さんがゲスト出演します。