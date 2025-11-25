ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ò¡ÈÍ½ËÉÁõÃÖ¡É¤Ø¿Ê²½¤µ¤»¤ë¥¢¥¸¥é¤¬ÄºÅÀ¤Ë¡ª¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ô¥Ã¥Á¡ÖFRONTIER PITCH TOKYO for Startups 2025¡×³«ºÅ
¥µ¥ó¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï2025Ç¯11·î19Æü¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSTART UP FRONTIER FEST 2025¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖFRONTIER PITCH TOKYO for Startups 2025¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢Éý¹¤¤¶È³¦¡¦¶È¼ï¤«¤éÂ¿¿ô¤Î±þÊç¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Áª¹Í¤òÄÌ²á¤·¤¿8¼Ò¤¬ËÜÁª¤ÇÇ®°Õ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿³ºº°÷¤Ë¤è¤ë¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢Í¥¾¡´ë¶È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¿³ºº°÷¤Ë¤Ï¡¢¼çºÅ¤Ç¤¢¤ë¥µ¥ó¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ÉÔÆ°»º¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦ã·Æ£À¶°ì»á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·×12Ì¾¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¸¥é¡¢³ô¼°²ñ¼Òinprog¡¢ENELL³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¹çÆ±²ñ¼ÒCGO¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNIJIN¡¢Noahlogy³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒUR Doctor¡¢Zaimo³ô¼°²ñ¼Ò¤Î8¼Ò¤À¡£
¢£¡ÖAI Security asilla¡×¤Ç·ÙÈ÷»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¸¥é¤¬Í¥¾¡
¡ÖFRONTIER PITCH TOKYO for Startups 2025¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¡¦·ÐºÑ¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¥µ¥ó¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ÉÔÆ°»º¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤À¡£¿³ºº¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÊÇ®°Õ¡Ë¡¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡Ê»Ô¾ìÀ¡Ë¡¿ÆÈÁÏÀ¡¦¿·µ¬À¡¿¿ä¿ÊÎÏ¤Î4¹àÌÜ¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
º£²óÍ¥¾¡¤·¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¸¥é¤Ï¡¢¡È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÎÏ¤Ç°Â¿´¤Ç²÷Å¬¤ÊÀ¤³¦¤Ø¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¹ÔÆ°Ç§¼±AI¤òÍÑ¤¤¤ÆÆü¡¹¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Çµ¯¤³¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÍ½Ãû¤òÂª¤¨¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ò»ö·ï¡¦»ö¸Î¤Î¡ÖµÏ¿¡×¤«¤éÌ¤Á³ËÉ»ß¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤À¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢ËÄÂç¤ÊËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤«¤é¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò°·¤¦¤³¤È¤Ê¤¯»ÑÀª¥Ç¡¼¥¿¡Ê¢¨¡Ë¤Î¤ß¤òÃê½Ð¡¦²òÀÏ¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤ò¸¡ÃÎ¡¦ÄÌÊó¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¸¥é¤Ë¤ÏÍ¥¾¡¾ÞÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢²È¶ñÉÕ¤¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥ª¥Õ¥£¥¹¡ÊÆâÁõ¹©»ö¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢Â¨Æþµï²ÄÇ½¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ë¤Î1Ç¯´ÖÌµ½þÍøÍÑ¸¢¡Ê1,800Ëü±ßÁêÅö¡Ë¤¬Â£Äè¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Ë»Ù±ç¤µ¤ì¤ë¡£
¢¨²èÁü¤äÆ°²è¡¢¥»¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿¿ÍÂÎ¤Î´ØÀá¤ä¹ü³Ê¤Î°ÌÃÖ¡¦Æ°¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¡¢ºÂÉ¸¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤ÆÄêÎÌÅª¤ËÉ½¤·¤¿¤â¤Î
¢£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ò¡ÈµÏ¿ÁõÃÖ¡É¤«¤é¡ÈÍ½ËÉÁõÃÖ¡É¤Ø¡£¥¢¥¸¥é¤¬Ä©¤à¹ÔÆ°Ç§¼±AI¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¸¥é¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç°Â¿´¡¦²÷Å¬¤ÊÀ¤³¦¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤³¤È¤ò·Ç¤²¡¢¹ÔÆ°Ç§¼±AI¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤À¡£Èø¾å»á¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎËÁÆ¬¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ç¤ÎÅ¾ÅÝ¤äÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ê¤ÉÆü¾ïÅª¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È±ÇÁü¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î¸½¾ì¤Ç»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ï¡ÈµÏ¿¡É¤ËÎ±¤Þ¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢»ö·ï¤ä»ö¸Î¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ½½Ê¬¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢·ÙÈ÷¤ä²ð¸î¡¢°åÎÅ¤Ê¤É¡¢°Â¿´¤ò»Ù¤¨¤ë¿¦¼ï¤Ç¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¡¢¸½¾ì¤ÎÉéÃ´¤ÏÁý¤¹°ìÊý¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¢¥¸¥é¤ÏÆÈ¼«¤Î¹ÔÆ°Ç§¼±AI¤Ë¤è¤ë²ò·èºö¤òÄó¼¨¤¹¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Îµ»½Ñ¤Ï¡¢±ÇÁü¤«¤é¿ÍÊª¤Î»ÑÀª¤ò¿äÄê¤·¡¢¤½¤ÎÆ°¤¤ò»þ·ÏÎó¤Ç²òÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ÔÆ°¤òÈ½Äê¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÇÓ½ü¤·¤¿·Á¤ÇÅ¾ÅÝ¤äË½ÎÏ¹Ô°Ù¤Ê¤É¤Î°Û¾ï¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÄÌÃÎ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤À¡£ÀºÅÙ¡¦Â®ÅÙ¤È¤â¤ËÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤È¤µ¤ì¡¢ÆÃµö¤Ï26·ï¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤â¶¥ÁèÎÏ¤ò»ý¤Äµ»½Ñ¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÆ³Æþ¤â²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¡¼¥¹Äó¶¡³«»Ï¤«¤é3Ç¯¤ÇÌó200¥«½ê¤ËÅ¸³«¡£¾¦¶È»ÜÀß¤ä±Ø¤Ê¤É¤Î¸òÄÌ¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢²ð¸î¡¦½ÉÇñ»ÜÀß¡¢Âç³Ø¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÎÎ°è¤Ç³èÍÑ¤¬¿Ê¤à¡£·ÙÈ÷ÍÑÅÓ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢²°³°ÂÐ±þ¤Î¥½¡¼¥é¡¼ÈÇ¤ä¿ÍÎ®²òÀÏ¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ê¤É¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ëº£¸å¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÎÎ°è¤Ø¤Î±þÍÑ¡¢²Ê³Ø·Ù»¡¸¦µæ½ê¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º´ÅÏ¥öÅç¤Ç¤Ï¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼ÀßÃÖ¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é»Ô¾ì¤ÏÀ¤³¦¤Ç2²¯6,000ËüÂæµ¬ÌÏ¤È¤µ¤ì¡¢Ç¯´Ö13¡ó¤ÎÀ®Ä¹¤¬Â³¤¯µðÂç»Ô¾ì¤À¡£Èø¾å»á¤Ï¡ÖÆüËÜÀ½¤Îµ»½Ñ¤ÇÀ¤³¦¤Î°Â¿´¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ëAI»þÂå¤Ë¸þ¤±¤Æ¡È¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤òÀµ¤·¤¯Âª¤¨¤ëÌÜ¡É¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢Â¸ºß´¶¤ò°ìÁØ¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¢£¥µ¥ó¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ÉÔÆ°»º ã·Æ£À¶°ì»á¤Ë¤è¤ëÁíÉ¾
¤É¤ÎÈ¯É½¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢·ò¹¯¡¦°åÎÅ¡¢¶µ°é¡¢Â¤Á¥¤Ê¤É¡¢Èó¾ï¤ËÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¼«¿È¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿»Ö¤Î¹â¤¤²ñ¼Ò¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¤É¤ó¤É¤óÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦°ì¤Î¹ñ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢À¤³¦¤âº£°Ê¾å¤ËÌÀ¤ë¤¯¡¢Ë¤«¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü½¸¤Þ¤Ã¤¿ÅÐÃÅ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ä¿³ºº°÷¤Î³§¤µ¤ó¤È¤Î¤´±ï¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï¾®¤µ¤Ê¡È½ä¤ê¹ç¤¤¤Î¾ì¡É¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢Âç¤¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤³¤³¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¤¤»Ö¤ò»ý¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤ä·ÐºÑÅª¤Ê¼ý»Ù¤ÎÌÌ¤Ç¤âÀ®²Ì¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÏÀ¸ì¤È¤½¤í¤Ð¤ó¡×¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢»ö¶È¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯³èÌö¤·¤Ê¤¬¤é¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¡ÖFRONTIER PITCH TOKYO for Startups 2025¡×¤Ç¤Ï¡¢Ê¬Ìî¤òÄ¶¤¨¤Æ²ÝÂê²ò·è¤ËÄ©¤à¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯¤¿¤á¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£Í¥¾¡¤·¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¸¥é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÅÐÃÅ´ë¶È¤â¼Ò²ñ¤ËÊÑ³×¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÈäÏª¤·¡¢¿³ºº°÷¤äÍè¾ì¼Ô¤Ë¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿»Ö¤Î¹â¤¤´ë¶È¤¬¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¡¢¸ß¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¤è¤êÌÀ¤ë¤¯¡¢Ë¤«¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¹ñ¤Ø¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¡£ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ²êÀ¸¤¨¤¿±ï¤ä³Ø¤Ó¤¬¡¢º£¸å¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ä»º¶ÈÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥é¥¤¥¿¡¼¡¡¸åÆ£ ¶ÁÊ¿
¢£¥µ¥ó¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò
¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥é¥¤¥¿¡¼¡¡¸åÆ£ ¶ÁÊ¿
¢£¥µ¥ó¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢ÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò
