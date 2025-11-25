¡Ö»î¾è¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡×ÅðÆñ¼Ö¤ÇÊâ¹Ô¼Ô¤é¤Ò¤Æ¨¤²ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÄÉÆÍ¤·±¿Å¾ÀÊ¤«¤éÆ¨Áö¡¡1¿Í»àË´1¿Í½ÅÂÎ¡¢9¿Í½Å·Ú½ý¡¡¼ÖÅð¤ó¤ÀÍÆµ¿¤Ç37ºÐÃËÂáÊá
ÅðÆñ¼Ö¤¬Ë½Áö¤·1¿Í¤¬»àË´10¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Î¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¡£¤³¤Î¼Ö¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë37ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÄÉÆÍ¤¹¤ë½Ö´Ö±ÇÁü
3Ï¢µÙ¤ÎºÇ½ªÆü¡£»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤Ï24Æü¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¡£
¸½¾ì¤Ï¹ñÆ»4¹æÀþ±è¤¤¤ÇÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢Âç·¿¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö¼Ö¤ä¿ÍÄÌ¤ê¤ÎÂ¿¤¤¾ì½ê¡£
FNN¤Ï¸½¾ì¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Î½Ö´Ö¤È¤ß¤é¤ì¤ë±ÇÁü¤òÆþ¼ê¤·¤¿¡£
Ää»ßÃæ¤ÎÀÄ¤¤¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÇØ¸å¤«¤éÇò¤¤¼Ö¤¬ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢2Âæ¤Î¼Ö¤ËÄÉÆÍ¡£
¤½¤Î¾×·â¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤ÏÁ°Êý¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÀÑ¤ß²Ù¤¬Æ»Ï©¤Ë»¶Íð¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢ÄÉÆÍ¤·¤¿¼Ö¤¬¤Þ¤ÀÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ãæ¤«¤éÃË¤¬Èô¤Ó½Ð¤·Æ¨Áö¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
Æ±¤¸¤³¤í¡¢¸½¾ì¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊÌ¤Î¥«¥á¥é¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤¼Ö¤«¤éÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¿ÍÊª¤È»÷¤¿ÉþÁõ¤Î¿ÍÊª¤¬Á´Â®ÎÏ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌÜ·â¼Ô¡§
¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤Ç¼Ø¹Ô±¿Å¾¤ò¤·¤Æ¤¯¤ëÇò¤¤¼Ö¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤Áá¤¤¡¢¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤ÆËÜÅö¤¹¤°¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¡£¥¬¥Ã¥·¥ã¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²ÙÊª¤¬Èô¤Ó»¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤ä¤Ð¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é²£Áö¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î±ÇÁü¤ÎÁ°¤ËÇò¤¤¼Ö¤Ï²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êâ¹Ô¼Ô¤ò¤Ò¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨Áö¤ò¿Þ¤Ã¤¿¼Ö¤¬ÊâÆ»¤òÁö¹Ô¤·¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤Ê¤É¤ò¤Ï¤Í¤¿¸å¡¢¼ÖÆ»¤ËÌá¤êÀÄ¤¤¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ËÄÉÆÍ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µß½õ³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿½÷À¡§
¤¹¤´¤¤²»¤¬¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¿¶¤ê¸þ¤¤¤¿¤é¼¡¡¹¤È¤Ï¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£½õ¤±¤Ê¤¤ã¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡ÖAED¤ò¡×¤È¶«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊAED¡Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¡£
¡¼¡¼¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿Êý¤Ï¤É¤ó¤ÊÊý¡©
µß½õ³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿½÷À¡§
Êâ¹Ô¼Ô¤È·ÙÈ÷°÷¡£
»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¡¢Çò¤¤¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤Î¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡ÖÇ§ÄêÃæ¸Å¼Ö¡×¤ÎÉ½¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¼Ö¤Ï¸½¾ì¶á¤¯¤Î¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¤«¤éÅð¤Þ¤ì¤¿¼Ö¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
80ÂåÃËÀ»àË´¡¦20Âå½÷À½ÅÂÎ¡¦ÃË½÷9¿Í½Å·Ú½ý
°ìÏ¢¤Î¤Ò¤Æ¨¤²¤Ç80Âå¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¡¢20Âå¤Î½÷À¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡£¤½¤·¤Æ¡¢10Âå¤«¤é70Âå¤ÎÃË½÷9¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï24ÆüÌë¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¼Ö¤ò¼«Æ°¼ÖÈÎÇäÅ¹¤«¤éÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë37ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤¿¡£
¼Ö¤ÏÅ¹¤Î²°³°¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸°¤Ï¼ÖÆâ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÃË¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÅð¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼Ö¤ò»î¾è¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢ÃË¤ÎÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤ÎÍÌµ¤ò¿µ½Å¤ËÄ´¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò²ñÉô¡Ë