¡¡ºî²È¤ÎÃÝÅÄ¹±ÂÙ»á¤¬£²£³ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ°Ñ°÷²ñ£Î£Ð¡×¤Ë½Ð±é¡££··î¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¿·»æÊ¾¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ¿Ìä¡×¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¿·»æÊ¾¤ÎÏÃÂê¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡¢ÃÝÅÄ»á¤Ï¡Ö½ÂÂô±É°ì¤òÁª¤ó¤À¤Î¤ÏÂÌºîÃæ¤ÎÂÌºî¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡¡ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤À¤Ã¤Æ·Ú¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¤¤¤í¤ó¤Ê²ñ¼Òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤±¤É¤â¡¢¤¤¤äÊÌ¤Ë½ÂÂô±É°ì¤¬¤¤¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤¬¤½¤Î»þÂå¤ËÀ¸¤¤Æ¤¿¤éÂ¿Ê¬Á´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤Ö¤Ã¤¿ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤«¤éÆüËÜ¤Ï»Å»ö¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤òºÇ¹â³Û»æÊ¾¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢¡Ö¤À¤«¤é¡¢Ê¡Âô¡ÊÍ¡µÈ¡ËÀèÀ¸¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¶µ°é¼Ô¤¬ºÇ¹â³Û»æÊ¾¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÏÆüËÜ¤Î¹ñ²È¤È¤·¤Æ¤ÎÉÊ³Ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂçÂÎ¡¢¡Ê³°¹ñ¤Ï¡Ë·³¿Í¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ð¤Ã¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¦¤Á¤é¤Ï¶µ°é¤Ç¤¹¤«¤é¡£¶µ°é¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤Î¤¬ÆüËÜ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢²¿¤¬½ÂÂô±É°ì¤À¡ª¡¡Áá¤¯Ìá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ï¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤Î¹õÌÚÀé¾½¥¢¥Ê¤«¤é¤Ï¡Ö¡ÊÃÝÅÄ»á¤¬¡Ë·Ä±þÂçÂ´¤À¤«¤é¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÃÝÅÄ»á¤Ï°Õ¤Ë²ð¤µ¤º¡ÖÂçÂÎ¤Í¡¢º£½ÂÂô±É°ì¤ò¤ª½Ë¤¤¤ÎÀÊ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡©¡¡¤ª¾ª¤µ¤ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê·ëº§¼°¹Ô¤Ã¤¿¤é¡ØÍ¡µÈ¡Ù¡ØÍ¡µÈ¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÃµ¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¤½¤í¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÂçÂÎ¡¢¤ª½Ë¤¤¤ÎÀÊ¤ËÊñ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤Î¤ò¾ÓÁü²è¤Ë¤¹¤ó¤Ê¤è¡ª¡×¤È¶¯ÊÛ¡£¶¦±é¤Î¿ÜÅÄ¿µ°ìÏº»á¤«¤é¡ÖÊñ¤ó¤Ç¤ë¤è¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
