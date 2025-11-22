ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢3Áª¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¡ª·´»Ê¡Ø3¡Ù¡¢Ê¡Åç¡Ø45¡Ù¡¢ÌøÀî¡Ø47¡Ù
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï22Æü¡¢·´»ÊÍµÌéÁª¼ê¡¢Ê¡ÅçÏ¡Åê¼ê¡¢ÌøÀîÂçÚðÅê¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤«¤éÇØÈÖ¹æ¡Ø3¡Ù¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë·´»Ê¤Ï23Ç¯ÅÓÃæ¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢°ÜÀÒ2Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï127»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¡£ÂÇÎ¨.256¡¢12ËÜÎÝÂÇ¡¢49ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ïµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢111»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.297¡¢10ËÜÎÝÂÇ¡¢42ÂÇÅÀ¡¢ÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¤Ï.319¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡Åç¤ÈÌøÀî¤Ï¶¦¤Ë21Ç¯¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿Æ±³ØÇ¯¡£»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¤â¡¢Ê¡Åç¤¬¡Ø94¡Ù¡¢ÌøÀî¤¬¡Ø95¡Ù¤òÃå¤±¤¿¡£Ê¡Åç¤Ïº£µ¨8»î¹ç¡¦44²ó¤òÅê¤²¤Æ¡¢5¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.25¡¢ÌøÀî¤Ï37»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ2¾¡1ÇÔ7¥Û¡¼¥ë¥É11¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨1.02¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£Íèµ¨¤ÏÊ¡Åç¤¬¡Ø45¡Ù¡¢ÌøÀî¤¬¡Ø47¡Ù¤òÇØÉé¤¦¡£
¢§ ÆüËÜ¥Ï¥àÇØÈÖ¹æÊÑ¹¹Áª¼ê
·´»ÊÍµÌé¡¡30 ¢ª 3
Ê¡ÅçÏ¡¡¡94 ¢ª 45
ÌøÀîÂçÚð¡¡95 ¢ª 47