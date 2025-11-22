『DIGIMON BEATBREAK』第8話 「消エル教室」あらすじ＆先行カット公開！
10月5日（日）より放送中のTV アニメ「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」。放送に先駆け、第8話のあらすじと先行場面カットが公開された。
1997年にリリースされた育成型携帯液晶ゲーム「デジタルモンスター」。
手のひらサイズの携帯液晶ゲームでありながらモンスターの育成だけでなく 友達とモンスター同士のバトルを楽しめる斬新な要素により子供たちから圧倒的な支持を集めた。
アニメは1999年公開の『デジモンアドベンチャー』を皮切りに TVシリーズを全9作・映画全11タイトルが制作され、幅広い世代から支持され続けている。
そして2年ぶりの新作となるTVアニメ『DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）』が放送となる。
第8話のあらすじはこちら。
＜第8話「消エル教室」あらすじ＞
ヒトミに連れられ、新光ヶ浜高校を訪れたトモロウは、生徒の連続失踪事件を探る。被害にあったのは成績上位者のみだった。ミミックモンの内部に捕らえられたトモロウを助けるために、ゲッコーモンは奮闘する。
＞＞＞第8話の先行場面カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション
1997年にリリースされた育成型携帯液晶ゲーム「デジタルモンスター」。
手のひらサイズの携帯液晶ゲームでありながらモンスターの育成だけでなく 友達とモンスター同士のバトルを楽しめる斬新な要素により子供たちから圧倒的な支持を集めた。
アニメは1999年公開の『デジモンアドベンチャー』を皮切りに TVシリーズを全9作・映画全11タイトルが制作され、幅広い世代から支持され続けている。
そして2年ぶりの新作となるTVアニメ『DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）』が放送となる。
第8話のあらすじはこちら。
＜第8話「消エル教室」あらすじ＞
ヒトミに連れられ、新光ヶ浜高校を訪れたトモロウは、生徒の連続失踪事件を探る。被害にあったのは成績上位者のみだった。ミミックモンの内部に捕らえられたトモロウを助けるために、ゲッコーモンは奮闘する。
＞＞＞第8話の先行場面カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション