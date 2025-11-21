この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで「【勉強やる気ゼロ】ご褒美も罰も効かない子どもへの対応３STEP」と題した動画を公開したのは、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏。動画内では中学2年生の息子に“ご褒美”や“罰”を与えても全く勉強に向き合わず、心が折れそうだという母親の悩み相談に道山氏が答えた。



冒頭、道山氏は「子供は言葉では動かないということです」と強調。「親がどんなに“勉強しなさい”“やらなきゃ困るよ”と声をかけても、親子関係が良くなければ子どもは動かない」と断言した。さらに、「結局どんな言葉をかけようが、お子さんとの関係が良くなかったら子どもは動きません」と親子の信頼関係の重要性を分かりやすく解説。



続いて、道山氏は「まずは嫌がる行動をやめましょう」と提案。例えば「勉強しなくてイライラした態度や“もっと頑張れ”と過剰な声かけは、逆効果になりやすい」とし、「お子さんが好きな話題を一緒に楽しんだり、好きなご飯を作ってあげたり、ゲームに誘ってみるなど、子どもが喜ぶ行動を意識して」とアドバイスした。また「関係性が良くなれば、やがて“やるべき時”に子どもが自ら動き出すようになる」と経験から自信をもって語った。



加えて、道山氏は心が折れそうな親への視点転換も提案。「SNSでうまくいった事例ばかりを目にして落ち込むよりも、自分よりも辛い人生を歩んできた人の話や、過酷な環境で生きる子どもの情報を見ると、“元気で生きているだけで十分だ”と感じられる」と実体験を交えながら伝えた。



動画の締めくくりでは「過去にも似た事例をたくさん投稿しています。基準を下げることの大切さがわかりますので、ぜひ参考にしてください」と呼びかけ、焦らず親子関係改善を進める大切さを訴えた。