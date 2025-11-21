この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル『岡本チャンネル』で人気の登録者10万人YouTuber・元教員でFPの秋山ひろ氏が「【衝撃】年金を繰り下げた人が『やめとけばよかった』と後悔する3つの理由」と題した動画を公開。



年金繰り下げの“隠れたデメリット”について、かつて繰り下げ推奨派だった自身の意見を大転換し、独自の視点から熱く語った。



秋山氏は「昔は年金の繰り下げをおすすめしてたんやけど、今は正反対」「年金には隠されたデメリットがたくさんあると気づいた」と語り、近年の社会・経済情勢を踏まえて持論を展開。

まず、年金の“価値と価格がどんどん下がっていく時代”であることを挙げ、「お金は若い時にもらうほど価値を引き出せる。年を取ってから増えても、自由に使える体力や時間は減る」と例え話も交えつつ持論を述べた。



また、「年金を遅らせても得するのは難しい」「よく言われる損益分岐点は81歳じゃなくて、税金や保険料を考えたら実質85歳。その頃やっとお得になる計算じゃ遅すぎる」と、分かりやすいシミュレーションで“実際の損益分岐点”の落とし穴を解説した。

「頑張って繰り下げても、やっとお得になるのが85歳。だったら早くもらって人生楽しむ方がいい」と強調。



さらに「年金繰り下げで使えたはずの制度が使えなくなる可能性もある」として、厚生年金加入者向けの下級年金（家族手当）についても警鐘。

「国は自動でいい制度は使わせてくれない。知識がない人から損するようになっている」と行政の仕組みにも疑問を投げかけた。



最後に秋山氏は「知識を身につければ、いろんな制度を使い倒すことができる」「難しいと思わず、僕と一緒に学んでいこう」と視聴者にエール。

「今日の動画が少しでも役に立ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしく。コメントも待ってます、じゃあまた！」と明るく締めくくった。