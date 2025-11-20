この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeで幅広く思春期の子育て情報を発信する思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、「【実例紹介】不登校と昼夜逆転が治った成果報告！親がやったのはたった３つだけ！」と題した動画を公開。動画内では、不登校や昼夜逆転という子どもの悩みに直面する親の立場に寄り添いながら、「なんでこういう状況になってしまうのか、またどのようなサポートをしていけばこういった状況を改善できるのか」について、自身の知見や相談実績から具体的な方法を紹介した。



動画の中で道山氏は、実際に不登校を乗り越えた“朝倉さん”親子のケースを取り上げた。朝倉さんの子どもは一時、完全な昼夜逆転となり部屋から全く出てこなくなるなど、親としても心配や不安が募る状況が続いていたという。道山氏は「お子さんの状況はどんな状況だったかというと、いつもベッドで横になっていたそうですね」と当時を振り返る。



そんな中、道山氏と公認心理師の小池博文先生による『不登校解決勉強会』に参加し、朝倉さんが学んだ3つの接し方を実践したことで、子どもは少しずつ外出できるように。「お母さん、今週はこういうことをやってみたいんだけど」と自分の意思を伝えられるようになり、半年後には毎日学校へ通えるようになったという。「これらをやっていたところ、なんと半年後から学校に行けるようになったんですね」と成果に驚きを見せた。



その3つのポイントとは、①無理に学校へ行かせない、②子どもの話をしっかり聞き否定しない、③できるだけ子どもの要求を受け入れる、の3点。道山氏は「無理をさせないということですね。9割ぐらいの場面では逆効果になります」とし、子どもの気持ちに寄り添う姿勢が何より大切であることを強調した。加えて「関係が悪いと、子供も居心地が悪くなっちゃうので、子供の楽しい時間を作ってあげてほしい」と語った。



また、不登校の主な要因について「お父さんお母さんの愛情が子供に的確に届くと、子供の心の中の愛情バロメータという数値が上がる。これが上がると、子供は気力が出てきます」と“愛情バロメータ”理論を紹介。子どもへの接し方やサポートがポジティブに働けば、子ども自身が気力を取り戻し、学校や社会へと向き合うようになると解説した。



動画の終盤では、「もしお子さんが同じような悩みを持っているなら、今日お伝えしたことをぜひやってみてください」と呼びかけ。さらに、今後開催予定の『不登校解決勉強会』やアーカイブ視聴方法にも言及し、「不登校は時間が経てば経つほどどんどん悪化してしまうんですね。だから本当になりかけの時にちゃんと対応をしておいた方が結果的に親としても楽かなと思います」と、早期対応の重要性を強く訴えた。