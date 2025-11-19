『不滅のあなたへ Season3』第8話 「やっかいごと」あらすじ＆先行カット公開！
NHK総合にて10月4日（土）より放送開始予定の『不滅のあなたへ Season3』、第8話のあらすじと先行カットが公開された。
『不滅のあなたへ』は、『聲の形』の大今良時が贈る、不死身の主人公・フシの永遠の旅を描くファンタジー作品。原作が『週刊少年マガジン』（27号）で堂々完結し、国内外で話題に。単行本最終25巻が絶賛発売中だ。アニメ『不滅のあなたへ Season3』は、NHK総合にて毎週土曜午後11:45 から放送。
第8話のサブタイトル・あらすじ・先行カットが公開された。
＜#8「やっかいごと」あらすじ＞
みもりの体を奪ったノッカーをどうすれば倒せるのか、人の中に潜むノッカーはどうすれば見つかるのか。憤るフシは、少年サトルとして姿を現した観察者に、詰め寄ってしまう。そんな中、恋心を持つミズハの勢いに押されたフシは、初デート。街中で遠い昔の日々に思いをはせるうち、かつてともに生き、戦って失った仲間たちが懐かしくなって……。
＞＞＞第8話先行カットをすべてチェック！（写真4点）
（C）大今良時・講談社／不滅のあなたへＳ３製作委員会
