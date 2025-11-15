この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者・茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルの動画「高市さんの発言は、『撤回』というよりも『明確化』、Clarificationできればいいですね。」を公開。高市早苗首相の発言が波紋を呼ぶ中、その意図や問題の根本について語った。



茂木氏は冒頭、高市首相の国会答弁が外交問題へと発展した現状に言及。「高市さんとしては撤回するというオプションよりもクラリフィケーション、こういう意味ですと説明することが大事な気がする」と持論を展開した。その上で「説明したとしても、これなかなか厄介な話だとは思うんですが」と中国側との認識ギャップの根深さを指摘した。



また、中国の「一つの中国」原則や、「中国と台湾の関係」「かつての東ドイツ、西ドイツ、今の北朝鮮、韓国の関係」などに関する茂木氏の見立てが披露され、歴史的経緯やイデオロギー重視が問題解決を難しくしている現状を解説。「現代における価値観はすごく多様化していて相対的なもの」とし、「現代的な柔軟なプラクティカルな考え方」こそが重要だと説いた。



こうした中、茂木氏は「高市さんの発言の趣旨は、地理的に台湾有事があれば沖縄など周辺地域も影響を受けざるをえない。その事実認識を述べたにすぎない」と冷静に分析。批判・擁護両論に一定の距離を取りつつ「クラリファイする必要があると思うんですけど、撤回というよりは説明を続けること」と繰り返した。



一方で中国については「中国の政府の方の考え方がもっと柔軟になったりプラクティカルになることはあまりないのではないか」とし、「だからこそ日本はより柔軟でプラクティカルな言論の世界で対応すべき」と提言。終盤には「国やイデオロギーを前提に考える時代ではない」「AIやインターネットで国境を越えて交流する時代」と、時代の流れに即した新しい対応の必要性を強調した。



動画を締めくくるにあたり、茂木氏は「撤回ではなくクラリフィケーションが必要だが、それが通用するかは分からない。だが変化する時代に合わせて工夫していかなくては」と語り、冷静かつ現実的なスタンスで今後の外交論議のあり方に一石を投じた。