懲役太郎が自身のYouTubeチャンネルで「夫の悟さんは「情状酌量の気持ちなくなってきた」」と題した動画を公開。1999年に発生した「名古屋市西区主婦殺害事件」について、26年を経て容疑者が逮捕されたものの、その後の展開が遺族に新たな苦悩をもたらしている現状に言及した。



動画では、殺害された高羽奈美子さんの夫である悟さんが直面している困難な状況に焦点を当てている。事件発生から26年目の命日にあたる日に公開されたこの動画で、懲役太郎氏は、逮捕された容疑者が当初の自供から一転して「完全黙秘」を貫いている点に注目。これにより事件の動機が一切解明されず、憶測だけが飛び交う状況が続いていると指摘した。



懲役太郎氏は、悟さんが語った「未解決事件の遺族としてはベテランだったが、容疑者が逮捕された遺族としては初心者」という言葉を引用し、逮捕後の戸惑いや新たな苦しみを浮き彫りにする。悟さんは当初、容疑者も26年間苦しんだのだろうと情状酌量の気持ちを抱いていたという。しかし、容疑者の黙秘という対応に「情状酌量の気持ちはなくなってきた」と心境が変化したことを明かした。この態度は、なぜ妻が殺されなければならなかったのかという根源的な問いにさえ向き合おうとしないものであり、遺族の心を深く傷つけていると解説した。



最後に懲役太郎氏は、黙秘権は法的に保障された権利であるとしつつも、その行使が遺族に与える精神的苦痛は計り知れないと語る。事件の真相が闇に葬られようとしている現状に、やり場のない怒りと無念さをにじませ、一日も早い真相解明への願いを込めて動画を締めくくった。