12日夜、お笑いタレントの有吉弘行（51）が自身のXを更新し、“意味深”な投稿をした。

《180かい！》

一見、何についての投稿かわからないと言ったところだが、ある芸能ライターは「おそらくオールスター後夜祭で物議を呼んだ“あの問題”について触れた投稿でしょうね……」と言う。

「10月4日深夜放送の有吉がMCを務めていたバラエティ特番『オールスター後夜祭’25秋』（TBS系）を意識した投稿と思われます。番組内で、“時速165キロを出したことがないのは誰でしょう”と4択のクイズ問題が出題され、ドジャース大谷翔平選手（31）や佐々木朗希選手（24）ら速球投手に混じって、タレントの広末涼子さん（45）が選択肢として挙げられていました」（前出・芸能ライター）

なぜ豪速球を投げる野球選手に混じって、広末が選択肢に入っていたのか。

「広末さんが運転する車で4月7日夜に新東名高速道路で起こした、追突事故を“イジった”のです。トンネル内で大型トレーラーに追突した際の速度は“最高速度が120キロ”と定められていたものの、実際は“時速165キロ以上”と報じられていたからです」（前出・芸能ライター、以下同）

12日、一部メディアが“13日にも広末が書類送検される見込み”と報じ、“走行速度は180キロ台に及んでいた”とスピード超過が“上方修正”されたとの情報も。

「有吉さんの《180かい！》投稿はこの報道を受けてのものとみられます」

『オールスター後夜祭’25秋』の同クイズは放送後、“不謹慎では”という声が多く、TBSに抗議が殺到。広末の事務所も“他者の尊厳や人権を侵害する表現が許されるものではない”と強く抗議し、TBSは謝罪している。

今回の再び広末をネタとしたと思われる投稿に対し、ユーザーからは多くのコメントが集まっており、賛否は分かれていた。

《よー言いましたよね、エギィーわ！！》

《これも消せって言われるぞwwwwww》

《有吉が芸人してくれてる 最高》

《反応しちゃったか》

《これ取り上げられて干されればいいのに。》

（すべて原文ママ）