今年9月、筆者はGalaxy Z Fold7のケース選びで珍しく長く悩んだ。折りたたみスマホゆえの厚み・重量・質感のバランスをどう両立するか。その結果、アラミド繊維で極薄・極軽量を実現したPITAKA Ultra-Slim Case（片面タイプ）を前回紹介したわけだが、そこで終わらないのが衝動買い癖の悪いところだ。

片面スタイルに慣れた途端、今度は「皮だけ」ではなく「骨だけ」へ思考が暴走し、海外で先行販売されていた金属製バンパーケース“AeroFrame Metal Bumper Case with MagSafe for Z Fold7”を購入してしまった。今回は、その“骨しかない片面バンパー”を装着することで見えてきたFold7運用の新境地を紹介したい。

今回選んだAeroFrame Bumperは、筆者のGalaxy Z Fold7本体と同じブルー系カラー。装着してみると“Blue on Blue”のコントラストが絶妙で、金属フレームが本体と完全に溶け合い、まるで特注モデルのような存在感を示す。

装着方法と構造

AeroFrame Bumperは上下2パーツ構成。まず上部パーツをカメラユニットに被せるように置き、続いて下部パーツを差し込んで右上へスライド。するとZ字に組み上がったフレームが本体を確実にホールドする。

最後に更に上下のパーツを強く押し込むと自動ロックが掛かる構造で、外す際は側面の小さなオレンジ色のボタンを押しながら下パーツをスライドダウンすればよい。この着脱方式が実によくできており、金属バンパーらしからぬ“軽い操作性”が印象的である。

コーナーには衝撃吸収用のハードラバーが取り付けられ、予備パーツも付属。金属バンパーにありがちな“落下時の弱さ”に手当てした構造で、実用性の面でもよく考えられている。

中央リングのMagSafeとスタンド変形

フレーム中央の円形部はMagSafe対応。内蔵の薄いリングを指で引き上げると、そのままフィンガーホルダーとして使え、さらに自立式のスタンドにも変形する。

スマホを折りたたんだ状態／開いた7インチタブレット状態のどちらでも安定して自立するため、縦・横ともにスタンドとして実用レベルの強度がある。

MagSafe給電は不可、アクセサリー運用は快適

MagSafeアクセサリーは一般的な薄型バッテリー、カードケース、小型スピーカーなど問題なく吸着する。ただし、ワイヤレス給電はバンパーの厚みにより磁気コイルが本体と離れるため不可。

これは構造上仕方がない部分である。モバイルバッテリーと併用する場合は、短いUSB-Cケーブルで接続する“有線給電スタイル”となる。

AeroFrame Bumper＋Bluetoothキーボードの「超モバイル執筆環境」

今回、筆者が最も魅力的だと感じたのは、AeroFrame Bumperと3COINSで購入した1000円Bluetoothキーボードをセットで持ち歩くスタイルだ。この組み合わせでも総重量は約516g。小型タブレット＋キーボードのセットより圧倒的に軽いうえ、Fold7の7インチ画面は文章作成に十分な広さを確保。

さらにスタンド機能で角度調整も自在。カフェでも移動中のベンチでも、思いついた瞬間に物理キーボードで長文を書ける。この快適さは、これまでの「スマホで原稿を書く」常識を一段上げてくれる。

筆者のGalaxy Z Fold7ケース選びは、いまだ終着駅が見えない。しかし、片面カバーの軽快さに慣れた前回に続き、今回は“皮だけ”から“骨だけ＋スタンド”へと進化。結果として、モバイル執筆環境の質を一段引き上げる効果を実感できた。

AeroFrame Bumperは、筆者が海外先行販売で購入した価格が59.95ドル（約9000円）だったが、現在は国内でも半額程度で入手できる可能性がある。Z Fold7をより自由に、より軽量に、より実用的に使いたいユーザーにとって、このバンパーは強く推奨できる“買いの一品”である。

製品名 発売元 実売価格 AeroFrame Metal Bumper Case with MagSafe for Z Fold7 Z Fold Case $59.95 USD（7日時点での日本円9201円）