ÁÆÉÊ¤Ë¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã°Î¤½¤¦¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤¬¼áÌÀ¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î±é½Ð¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¡Ä¡×
¡¡¸µËèÆüÊüÁ÷¡Ê£Í£Â£Ó¡Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ÎÂçµÈÍÎÊ¿¥¢¥Ê¤¬¡¢£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö³¹Ï¿£ã£è¡Á¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Á¡×¤Ë½Ð±é¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤Ï£¶·î¡¢¼«¿È¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡Ö£Í¡Ý£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×Í¥¾¡Ä¾¸å¤Ë¼õ¤±¤¿£Í£Â£Ó¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¤»¤ä¤Í¤ó¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò²ó¸Ü¡£Åö»þ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÂçµÈ¥¢¥Ê¤òÌ¾»Ø¤·¤·¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã°Î¤½¤¦¤ä¤Ã¤¿¡×¡ÖÊ¢Î©¤Ä¤ï¡£ÀäÂÐµö¤µ¤ó¤«¤é¤Ê¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤ÎÈ¯¸À¤ËÂÐ¤·ÂçµÈ¥¢¥Ê¤Ï¡ÖÅö»þ¡¢·ÝÇ½¿Í¤äÀ¯¼£²È¤Î¿Í¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥é¥¤¥ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤à¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È²óÁÛ¡£Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤Ë¤â¡Ö¥°¥¤¥°¥¤¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤ì¤¬¡¢ËÍ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î±é½Ð¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¡¢¡Ê¥«¥á¥é¤¬¡Ë²ó¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡Ø¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¿Í¤Î´¶³Ð¤¬Á´¤Æ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤¢¤ì¤¬¹Ô¤¤¹¤®¤Æ¤¿¡¢°Î¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤´ËÜ¿Í¤¬»×¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤é¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤ÎÈ¯¸À¤¬¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¤È¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¤ß¤ó¤ÊÁí¤¸¤Æ¡¢¡Ø¤è¤«¤Ã¤¿¤ä¤ó¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ø¤¢¤ó¤ÊÍÌ¾¤ÊÈÖÁÈ¤ÇÌ¾Á°¤À¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤ëÄ¾Á°¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ì¤ÏÍ¥¤·¤µ¤ä¤í¡©¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤é¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤Î¶È³¦¡×¤ÈÆ¬¤ò¤«¤¯¤È¡Ö¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤é¡Ø¤½¤Î»þ¤Ï¼ãµ¤¤Î»ê¤ê¤Ç¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£