ウェンディーズは数百店を閉鎖する方針。一部は年内に閉鎖する予定だ/Al Drago/Bloomberg/Getty Images

ニューヨーク（CNN）米ファストフード大手ウェンディーズは7日、経営再建計画の一環として、全米で数百店舗を閉鎖する方針を明らかにした。

暫定CEO（最高経営責任者）を務めるケン・クック氏は、米国内に約6000店あるウェンディーズの店舗の「数パーセント」が閉鎖する可能性があると発表した。およそ200〜350店舗に相当するとみられる。

クック氏はアナリストに対し、閉鎖対象となるのは「一貫して業績が振るわず」、チェーン全体の業績を押し下げている店舗だと説明。閉鎖は年内に始まり、2026年いっぱい続く見通しだと明らかにした。

「今回の措置はシステム全体を強化して、フランチャイズ加盟者が残りの店舗により多くの資本とリソースを投じられるようにするものだ。業績不振部門の閉鎖により、近隣店舗の売り上げと収益性を押し上げる効果が期待される」としている。

閉鎖される店舗の具体的なリストは公表されなかった。

ウェンディーズは昨年も、同様の業績不振を理由に140店舗の閉鎖を発表していた。

ウェンディーズは先日発表した四半期決算がまたしても振るわず、打開策が必要な状況。米国内の既存店売上高は4.7％減少したが、競合のマクドナルドやバーガーキング、シェイクシャックはいずれも、キャンペーンやマーケティングの取り組みが奏功して好調な収益を報告している。

クック氏は今回、業績が低迷する中でも、新発売のチキンテンダー「テンディーズ」は好調な売れ行きを見せていると明かした。あまりの需要に、広告を打つ前に売り切れになる店舗もあったという。