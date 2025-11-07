この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

保守の論客になりきった脳科学者・茂木健一郎、高市総理をめぐり「リベラルなら喜ばんかい」と喝破

人気YouTube企画「正論にゅーす」の最新回が配信され、保守の論客になりきった脳科学者・茂木健一郎氏が「正論権太」（しょうろんごんた）として登場。動画タイトル『#高市早苗 くんが総理になったことをよろこぶのが、本当のリベラルじゃないかね。』の通り、今話題の高市早苗内閣誕生に対する世間の反応について持論を展開した。



正論権太氏は「女性初の総理大臣になって、大いに結構なことではないですか。これは我々、保守としてはもちろん喜ばしいこと」と歓迎。ところが、「リベラルの諸君もね、女性が初めて総理大臣になったんだから、喜べばいいのに、なんかあんまり喜んでないみたいでね」と一部リベラル層の冷ややかな反応に疑問を呈した。



特に、「高市さんはもうおじさん化してるとか、女性ではないとか、男性に媚びを売ってるとか、そういうところがリベラルの諸君のダメなところ」とズバリ指摘。「男性もいろんな男性がいる。女性もいろんな女性がいる。これがダイバーシティ&インクルージョンじゃないかね、君たちが好きな」と“多様性”の本質に言及。「正解はこれだ、と決めつけてしまう堅苦しさ、生き苦しさ、それが今のリベラルが抱える最大の問題だ」と語るなど、コミカルな語り口の中にも鋭い洞察をにじませた。



最後には、「リベラルの諸君、高市早苗内閣の誕生を喜んでこそリベラルだよ。だってさ、多様性なんだから。みんなで力を合わせて、いい日本、いい世界を作りましょう」と呼びかけ、キャラクターの「正論権太」として「テスラに乗ってニンニクマシマシラーメン食べに行く！！」と締めて、現代日本の政治と社会へエールを送った。