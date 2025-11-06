醤油らぁ麺「880円」が「500円」で食べられる、背脂醤油らぁ麺も「500円」 看板メニューが両方ワンコイン【記念イベント開催】
GET株式会社が運営する「らぁ麺さくら田 岡山大供店」は、オープン3周年を記念して、看板メニューである「醤油らぁ麺」と「背脂醤油らぁ麺」を「税込500円」で販売する。※販売期間：2025年11月12日(水)〜11月16日(日)
3周年イベントを開催
東京の名店「らぁ麺はやし田」プロデュースで、2022年11月、岡山市に誕生した「らぁ麺さくら田」。今回、2025年11月16日（日）に開店3周年を迎えることを記念し、看板メニューを安く提供するキャンペーンを開催する。
販売期間は、2025年11月12日(水)から11月16日(日)までの5日間。通常価格税込880円の「醤油らぁ麺」と「背脂醤油らぁ麺」が「税込500円」で販売される。〈キャンペーン対象メニュー〉
◆醤油らぁ麺 通常価格税込880円 → 税込500円
数種類の厳選小麦を絶妙なバランスで配合した全粒粉の麺が特徴。鴨と大山鶏を惜しげもなく使用し炊き上げたスープが絶品のラーメン。スープから麺まで徹底的に美味しさを追求するのが、さくら田のこだわり。徹底した温度管理を行い、低温調理で仕上げた鶏むね肉のチャーシューと、吊るし焼き製法で調理し香りに拘った豚肩ロースのチャーシューは、スープや麺との相性が抜群だという。
◆背脂醤油らぁ麺 通常価格税込880円 → 税込500円
醤油らぁ麺のスープに、背脂を張り巡らせた「背脂醤油らぁ麺」。こだわりの醤油スープに背脂の甘みと旨味が加わり、後を引く味に仕上がっているという。
背脂醤油らぁ麺 通常価格880円。こちらも同じく500円に。
【提供条件】
･1人1杯のみオーダー可能
･2025年11月12日(水)〜11月16日(日)までの5日間限定
※期間中は来店の都度、500円キャンペーンを利用できる
【店舗概要】
・店舗名
らぁ麺さくら田
・所在地
岡⼭県岡山市北区大供本町702ー4
・最寄駅
JR宇野みなと線「大元駅」東⼝/800m 約10分、JR「岡山駅」東⼝/1800m 約20分
・営業時間
11:00〜24:00(L.O.23:30)
・定休日
なし
・電話番号
086-207-2728