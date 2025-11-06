ミスが起きたとき、「誰が悪いか」を追及するだけでは問題は解決しない。どうせ再発するのが関の山だ。本当に必要なのは、因果関係を丁寧に特定し、ミスの可能性を徹底的に消すこと。マッキンゼー出身者が使っている再発防止メソッドとは？※本稿は、高松康平『課題解決の思考法「見えていない問題」を発見するアプローチ』（日本実業出版社）の一部を抜粋・編集したものです。

クリスマス用の赤いリボンを

つけ忘れたのは誰だ？

現場で事実を確認してみましょう。

今回のミスに関係した3人に話を聞いてみました。

担当Bさんの話（ダブルチェックを担当。入社2年目）



「私が気づくことができていれば、こんな誤配送のミスは起きていないと思いますので、Aさんに申し訳ない気持ちでいっぱいです。

