キリンビバレッジ（東京都中野区）の紅茶飲料「キリン 午後の紅茶」シリーズの期間限定商品「午後の紅茶 mottainai ふじりんごティー」を12月2日に新発売します。

【写真】コレで廃棄されちゃうの？ もったいない！ “氷結ふじりんご”も

期間限定商品は、キリンビール（同）のアルコール飲料「氷結 mottainai」が2024年から果実のフードロス削減・農家支援への貢献を目指し推進する「モッタイナイ！を、おいしい！に。プロジェクト」に参画。キリングループ横断のCSV活動に加わり、さらなるフードロス削減・農家支援の実現を目指すとのことです。

産直通販サイト「食べチョク」を運営するビビッドガーデン（同港区）と協働し、おいしいのに訳あって捨てられてしまう予定の長野・青森産の「ふじりんご」を使用。発売を通じて「ふじりんご」約3.9トンのフードロス削減を目指す上、商品の売り上げ1本につき1円を、日本の農家支援のために活用し、商品を購入し飲んでくださるお客様とともに、農家が直面する課題の解決も目指します。

味は、すっきり優しい飲み口の紅茶と、フルーティーな香りと甘みが特徴の「ふじりんご」を組み合わせ、こだわり素材のおいしさが楽しめるフルーツティー。希望小売価格は210円（税抜き）です。

長野県・安曇野ファミリー農産の中村隆一さんは「フードロス全体を一度に変えるのは難しくても、『この一本を選ぶだけでフードロスの役に立てた！』と感じていただけたらうれしいです」とコメント。青森県・釈迦のりんご園の工藤峰之さんは「一年かけて育てた果実が、多くの方に愛される『午後の紅茶』で使っていただける事に感謝しています。当園の休憩の時にもよく愛飲しているので、個人的にも楽しみです。課題となっているフードロスですが、日常のティータイムで、安らぎの時間を楽しむお手伝いができることうれしく思います。このような取り組みがあると、生産現場も明るくなり、モチベーションにつながります」と語っています。

また、同じく、長野・青森産の規格外「ふじりんご」を使用した「キリン 氷結mottainai ふじりんご」（オープン価格）が11月18日から期間限定で発売されます。

