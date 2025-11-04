「電影少女」や「I"s」「ウイングマン」などの作品で知られる漫画家桂正和氏（62）が4日、X（旧ツイッター）を更新。手術を受けたと明かした。

「最近リポストメインの桂です。ひとつご報告を」と前置きした上で「詳細は言いませんが、私は最近、大きな手術を致しました。なので当分の間、静養しつつ 緩やかにリピリピをしていきます」と明かした。

続けて「これに関しての、問い合わせ等、私にも集英社などにも、なさらないでくださいね」と注意喚起した上で「全ての仕事を止めていますが、手術前に依頼されていたものは、コツコツとすすめております。 ただ、体力が戻るのに まだまだ時間がかかるので、焦らず、日々なんとか乗り越えて行きます」とつづった。

桂氏の投稿に対し「つい先程、X年後の挑戦者たちを拝見したばかりでこのポストに大変驚いております」「こうして無事に報告いただけたことに安堵と感謝しかありません」「大変な時にお知らせくださりありがとうございます。内容にとても驚いておりますが、これからも寒くなって参りますのでどうぞご自愛くださいませ」などと書き込まれていた。