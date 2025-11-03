この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

動画『世の中にはそれをやっちゃあおしまいよということがある。』で、脳科学者にしてコメディアンの茂木健一郎氏が、「それをやっちゃおしまいよ」と言いたくなる現代社会の“ブランド毀損”問題に切り込み、大きな反響を呼んでいる。茂木氏は、短期的な利益のために長年築き上げてきたブランドや価値を台無しにしてしまう状況が広がっていることを嘆いた。



茂木氏は動画冒頭、「例えば短期的には儲かるんだけど、ブランドも決定的に毀損しちゃうことってのがあって、そのうちの一つが本当に申し訳ないことなんですけど、日本のプロ野球のポストシーズンだと思うんですよね」と日本プロ野球の現行ポストシーズン方式を問題視。「リーグの1位から3位がポストシーズンやるっておかしくないですか。…リーグ優勝したチームからそのまま行けばいいじゃないですか。一時の興行のために、お金のために決定的にブランドを既存しちゃってる日本シリーズっていう、本当に残念だな」と切り捨てた。



続いて茂木氏は、朝日新聞社発行のジャーナル誌AERAについても「表紙にある時期から、特に男性アイドルの写真使うようになっちゃったんですよね」「これはアエラという真面目なジャーナリズムの雑誌の価値を徹底的につぶしてしまってますよね」と一刀両断。「正直僕、男性アイドルの写真ばっかり表紙の写真で使うようになってから、買わなくなっちゃいました」と率直な心境も吐露した。



さらに、週刊誌の「大学合格者高校別一覧」企画についても「一時にその売り上げの上昇のためにやっちゃったら、普段なんかやってる真面目な報道とか、そういうことまでが価値がないように見えてしまう」とブランドイメージの低下を危惧した。



茂木氏はピーター・ドラッガーの経営学を引用し、「どうしても短期的な利益を上げようとするんだけど、それをやると、やっぱり長期的なパーパスは何かってことが分かんなくなっちゃう」と警鐘。動画の締めくくりには「みんなで気をつけたいね。それをやっちゃおしまいよってことは言わないようにしようと。それがドラッガーの経営学なんだよね」と呼びかけ、視聴者に“本質を見誤らない姿勢”の大切さを改めて訴えていた。