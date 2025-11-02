元不登校YouTuberで、現在は高校生で冒険家を名乗るゆたぼん（16）が2日までにX（旧ツイッター）を更新。高市早苗首相（64）に対し悪く言っている人たちに対し、痛烈な指摘を記した。

高市氏は首相就任後、マレーシアでのASEAN首脳会議、トランプ米大統領来日、韓国でのAPEC首脳会議など激務続きで外交日程をこなしてきた。

そうした中、一部から高市氏の外交におけるふるまいなどに対しさまざまな声も出ていた。

こうした状況の中、ゆたぼんは、高市首相に対し「女を使ってる」「男に散々媚びてきた」などと「酷い言葉で悪く言ってる人達がいるんですが」と指摘。その上で「そういう人達が普段『差別反対』とか言っていて、どの口が言ってんねんって思います！僕はそんな恥ずかしい大人には絶対になりません。恥を知れ！」と怒りをにじませつつ、つづった。

この投稿に対し「覚醒した後のゆたぼん君はものすごい勢いで進化してるように見える」「こういうマトモな若者の意見を聞くと 日本はまだ大丈夫だと…安心して笑顔になれる」「すっかりたくましくおなりになって」「本当にその通りです」「同じ女性から見ても、高市首相は男に媚びるタイプでは無い」などとさまざまな声が寄せられている。