NHKの人気番組『未解決事件』で今夜放送予定だった事件をめぐり、容疑者が出頭し、DNA鑑定により逮捕されたニュースが世間を驚かせている。脳科学者・茂木健一郎氏が自身のチャンネルで動画を公開し、「罪を犯した人は、その時点ですでに罰を受けている」とのタイトル通り、事件と社会の受け止め方について独自の見解を示した。



茂木氏はまず、犯人が番組放送を前に出頭したという一報に驚いたと述べ、「そんなことが現実にあるんですね」と感想を語る。今後放送される番組が世間の注目を集める中、「良心の呵責とか老後の保障を求めて出頭したのでは、という見方までネットで取り沙汰されている」と事件への様々な反応を紹介した。



しかし、何より深い人間洞察として茂木氏は、夏目漱石の言葉を引用しながら「犯罪を犯した方は、もうすでにそのことによって罰せられてるんだっていう一言が深い」と語り、「犯罪者は、逮捕されなくても、ばれてなくても、自分の人生の中でその行動を背負いながら生きていくこと自体が罰になる」と自身の考えを明かす。



たとえ今後裁判で公式に罰を受けるとしても、「人間としては、悪いことをしてしまったその瞬間から罰せられている」と繰り返し主張。「それが夏目漱石の考え方で、とてもすごい人間洞察だと感じる」とし、犯人が抱えてきた心の重みや人生の耐え難さに思いを寄せた。



一方、「これは文学的な感性で、社会のルールや司法とは違う」と冷静な視点も忘れない茂木氏。「警察や司法の働きは素晴らしい」「悪いことをすれば、社会のルールとして罰せられる」と前置きしつつも、「でも人間としては、もう十分その時点で罰せられている」と締めくくった。



茂木氏は動画の最後で「そんなことを、昨日から今日にかけての報道を見て、思った次第です」と事件報道を機に考えた心中を語り、視聴者に問いかけるように動画を結んだ。