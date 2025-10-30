東洋テク、今期経常を24％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も5円増額
東洋テック <9686> [東証Ｓ] が10月30日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比6.2倍の21億円に急拡大した。
併せて、通期の同利益を従来予想の20.5億円→25.5億円(前期は10.6億円)に24.4％上方修正し、増益率が92.9％増→2.4倍に拡大し、従来の34期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。
会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比38.2％減の4.4億円に落ち込む計算になる。
業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の60円→65円(前期は40円)に増額修正した。
直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比3.6倍の11.3億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の3.6％→8.9％に急改善した。
株探ニュース
会社側からの【修正の理由】
予想数値を公表するに至った理由 2025年４月に開幕しました「2025大阪・関西万博」（以下「万博」という）関連の受注が業績に大きく寄与し、万博以外の業務につきましても地道な価格改定交渉による底上げにより、当社個別の売上高及び営業利益は、大幅に増加する見込みとなりました。 経常利益及び当期純利益も前期実績（2025年３月期）を大幅に上回る見込みでありますが、現時点において信頼性の高い数値を的確に算出することが困難であることから、レンジ形式により記載しております。（注） 上記の予想につきましては、現時点で入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は、様々な要因により大きく異なる可能性があります。
