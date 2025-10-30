¡Ú40ÂåÅ¾¿¦¤Î¥ê¥¢¥ë¡Û20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·¿Í¤È¤·¤ÆÅ¬±þ¤¹¤ë¤Ë¤Ï
20Ç¯°Ê¾å1¼Ò¤Ë¶Ð¤áÂ³¤±¤ë¡¼¡¼¾¼ÏÂ¤Ê¤éÅö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¥¥ã¥ê¥¢¥â¥Ç¥ë¤â¡¢º£¤ÏÊø²õ¤·¤Æµ×¤·¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢20Âå¡¦30Âå¤ËÈæ¤Ù¤Æ40Âå¤ÏºÎÍÑ¾ò·ï¤â¥·¥Ó¥¢¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢40Âå¤ÎÇº¤ß¤Ï¿¼¤¤¡£¥«¥ª¥Ê¥Ó ¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¥Ó¥¸¥Í¥¹ËÜÉô ËÜÉôÄ¹¤ÎÊ¡ÅÄÃÒµ¬»á¤¬¡¢Ä¾¶á¤ÎÆ±¼Ò40ÂåÅ¾¿¦·Ð¸³¼Ô¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤È¤È¤â¤Ë¤½¤ÎÇº¤ß¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Å¾¿¦³èÆ°¤ÇÀ²¤ì¤ÆÆâÄê¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¼¡¼¡£
¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢µÞÂ®¤ËÅ¾¿¦¤¬°ìÈÌ²½¤¹¤ëÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ç¡¢Çº¤ß¤òÊú¤¨¤ë40Âå¤ÎÊý¡¹¤Ë¡ÖÅ¾¿¦¸å¤ÎÅ¬±þ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÂÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥ª¥Ê¥Ó¤Î40ÂåÅ¾¿¦·Ð¸³¼Ô¡¦I¤µ¤ó¤¬¸ì¤ëÅ¬±þ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
40Âå¤Ç¡Ö¿·Æþ¤ê¡×¤Ë¤Ê¤ë¸ÍÏÇ¤¤¡¼¡¼Æþ¼Ò¸å¤Î»îÎý¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤«
Ê¡ÅÄ: I¤µ¤ó¤Ï´õË¾ÄÌ¤ê¤ÎÅ¾¿¦¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Æþ¼Ò¸å¡¢¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ø¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«?
I¤µ¤ó: ÀµÄ¾¸ÍÏÇ¤¤¤À¤é¤±¤Ç¤·¤¿(¾Ð)¡£»öÁ°¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°¿¦¤È¤Ï²ñ¼Ò¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬Á´¤¯°ã¤¤¡¢¸½¿¦¤Ï¼«Ê¬¤Îº£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¼«¤é¸«¤Ä¤±¤ÆÆ°¤¯¤³¤È¤¬Á°Äó¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£
¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ËèÆü½Ð¼Ò¤ÎµÁÌ³¤Ï¤Ê¤·¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤äµ¤Ê¬¤Ë±þ¤¸¤Æ¾ì½ê¤òÁª¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö½é¤Ï¡Ö¤É¤³¤ËºÂ¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈËè²óº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡ÅÄ: Æþ¼ÒÄ¾¸å¡¢ÆÃ¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤Ç¤¹¤«?
I¤µ¤ó: ÂçÀª¤Î¼Ò°÷¤ÎÊý¡¹¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£Á°¿¦¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ÒÆâ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï»Å»ö¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¾å¤ÇÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£Å¾¿¦¸å¤Ï¤½¤³¤ò¿·¤¿¤Ë¹½ÃÛ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¡õ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³¤Ê´Ø·¸¹½ÃÛ¤ÏË¾¤á¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤¬»ä¤Î¶ìÏ«¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¡ÅÄ: ¤½¤Î»îÎý¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸°¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
I¤µ¤ó ¤³¤ì¤âÁ°¿¦¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Í×ÁÇ¡¼¡¼¼«¼Ò³«È¯¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¸°¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼Ò°÷¤Î´é¤ÈÌ¾Á°¡¢Ã´Åö¶ÈÌ³¡¢²áµî¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ê¤É¾ðÊó¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¼½ñ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ï¤¢¤Î¿Í¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¡¢¸Ä¡¹¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡ÅÄ: ¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ä¥Õ¥ê¡¼¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë½ç±þ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
I¤µ¤ó: ¤¤¤ä¡¢¼Â¤Ï»ä¤ÏÆþ¼Ò¤«¤é»°¥ö·î¡¢ËèÆü½Ð¼Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç½ç±þ¤·¤¿¤È¤Ï¸À¤¤¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡£
¤ä¤Ï¤ê»ä¼«¿È´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢½Ð¼Ò¤ÎÊý¤¬¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢Áá¤¯¼þ°Ï¤«¤é¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë´Ä¶¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤ÎÊý¤¬¤ä¤Ï¤ê¹¥ÅÔ¹ç¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¼ÒÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¡¢1on1¡¢¥é¥ó¥Á¡¢°û¤ß¤Ê¤É¡¢Ä¾ÀÜ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤È¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ä¡¼¥ë¾å¤Ç¤â¼«Á³¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¤¢¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£
Á°¿¦20Ç¯¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¶ÈÌ³¤Ë³è¤«¤»¤ë¤«
Ê¡ÅÄ: Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò»Ç¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°¿¦¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤Ï¡¢Å¾¿¦¸å¤Î¶ÈÌ³¤ÇÄÌÍÑ¤·¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«?
I¤µ¤ó: ¤½¤Î¤Þ¤ÞÄÌÍÑ¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢°Û¤Ê¤ë¶È³¦¤Î²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÅ¾¿¦¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¤È¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢ÍÑ¸ì¡¢¾ï¼±¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£
»Å»ö¤Î¿Ê¤áÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊýË¡¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¡¢20Ç¯¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Å¾¿¦¤¹¤ì¤Ð¡Ö¿·¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¤Î¤À¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Ê¡ÅÄ: 40Âå¤Ç¿·¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
I¤µ¤ó: ¡Ö³Ø¤Ö»ÑÀª¡×¤Ç¤¹¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¤¼ÁÌä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤âÁÇÄ¾¤ËÊ¹¤¯¡£¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¤É¤¦Æ°¤¯¤Ù¤¤«¡¢»ÅÍÍ¤ÎÇØ·Ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¸¬µõ¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶µ¤¨¤ëÂ¦¤ÎÎ©¾ì¤Ð¤«¤ê¤ÎÁ°¿¦»þÂå¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢´°Á´¤Ë³Ø¤ÖÂ¦¤Ë¤Ê¤ë¡¼¡¼¤³¤ì¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö³Ø¤Ö»ÑÀª¡×¤ò¼è¤êÌá¤»¤¿¤³¤È¤¬¡¢Å¾¿¦¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿Âç¤¤Ê²ÁÃÍ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡ÅÄ: I¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï20Ç¯¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢¶ÈÌ³¾å¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
I¤µ¤ó: ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿·¤¿¤Ê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢½¾»ö¤¹¤ë¶ÈÌ³¤Ø¤Î³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤ë²áÄø¤Ç¡¢½ù¡¹¤Ë»ä¤Î»ý¤Ä¡ÖÁ°¿¦¤Î»ëÅÀ¡×¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢»ä¤ÎÌÜ¤«¤é¤ß¤¿ÁÈ¿¥¤Î²ÝÂê¤ò¤Þ¤È¤á¡¢ÉôÌçÄ¹¤Ë²þÁ±¤ÎÄó°Æ¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ö¤½¤ì¡¢¼Â¤Ï²ÝÂê¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Æü¾ï¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÁ°¿¦¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿?¡×¡ÖI¤µ¤ó¤Î»ëÅÀ¤Ç¸«¤ë¤È¤É¤¦¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡ÅÄ: ²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÊÌ¤Î²ñ¼Ò¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£Â¾¤Ë¤â¶ñÂÎÅª¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ëÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
I¤µ¤ó: È½ÃÇÎÏ¤ä¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤àÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï³Î¤«¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤Ï¡ÖÂ¾¼Ò¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤¬¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¡×¤ÈÇ§¼±¤·¡¢¿´¤«¤é¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤ÎÆ¯¤Êý¡¼Å¬±þ¤·Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê°ÂÄê
Ê¡ÅÄ: º£²ó¤ÎÅ¾¿¦·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢40Âå¤ÎÅ¾¿¦¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
I¤µ¤ó: 40Âå¤Ç¤ÎÅ¾¿¦¤Ï¡¢·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ë·èÃÇ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Å¾¿¦¤ò·Ð¸³¤·¤¿»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÆÀ¤ë¤â¤Î¤¬Âç¤¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ò²ñ¤òÀ¸¤È´¤¯¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¶¯Ä´¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤»þÂå¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÁÈ¿¥¤â¸Ä¿Í¤â¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ëÂ¸ºß¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Å¾¿¦¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÑ²½¤Ø¤ÎÅ¬±þÎÏ¤òËá¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬»äÃ£²ñ¼Ò°÷¤¬Ë¾¤à¡Ö°ÂÄê¡×¤òÆÀ¤ëÊýË¡¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢»ä¤ÏºÇ¶á¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡ÅÄ: ¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö40Âå¤Ç¤ÎÅ¾¿¦¤¬ÃÙ¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£I¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´¼ÁÌä¼Ô¤µ¤ó¤â¡¢¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤ÁªÂò¤Ç¤¹¤¬I¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¼¤ÒÇ¼ÆÀ¤Î¹Ô¤¯·èÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡ÅÄÃÒµ¬(¥«¥ª¥Ê¥Ó) ¤Õ¤¯¤À ¤È¤â¤Î¤ê ³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ª¥Ê¥Ó ¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¥Ó¥¸¥Í¥¹ËÜÉô ËÜÉôÄ¹ Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼·ÏIT´Ø·¸²ñ¼Ò¤Ë¿·Â´Æþ¼Ò¡£¼ç¤ËIT¥¤¥ó¥Õ¥éÁ´ÈÌ¤Î¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó±Ä¶È¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£±Ä¶È´ë²è¤ò·Ð¸³¸å¡¢¥°¥ë¡¼¥×¶¦ÄÌ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î´ë²è¡¢¥¯¥í¥¹¥»¥ë¤Ê¤É´ÖÀÜÈÎÇä¶ÈÌ³¤â·Ð¸³¡£Âç¼ê´ë¶È¸þ¤±±Ä¶È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ø¤Ö¡£2019Ç¯¥«¥ª¥Ê¥Ó¤ËÆþ¼Ò¤·¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥ºÎÎ°è¤Î¿·µ¬³«Âó¤òÃ´Åö¡¢2025Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
40Âå¤Ç¡Ö¿·Æþ¤ê¡×¤Ë¤Ê¤ë¸ÍÏÇ¤¤¡¼¡¼Æþ¼Ò¸å¤Î»îÎý¤ò¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤«
Ê¡ÅÄ: I¤µ¤ó¤Ï´õË¾ÄÌ¤ê¤ÎÅ¾¿¦¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Æþ¼Ò¸å¡¢¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤Ø¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«?
I¤µ¤ó: ÀµÄ¾¸ÍÏÇ¤¤¤À¤é¤±¤Ç¤·¤¿(¾Ð)¡£»öÁ°¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°¿¦¤È¤Ï²ñ¼Ò¤Î¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬Á´¤¯°ã¤¤¡¢¸½¿¦¤Ï¼«Ê¬¤Îº£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¼«¤é¸«¤Ä¤±¤ÆÆ°¤¯¤³¤È¤¬Á°Äó¤ÎÁÈ¿¥¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£
¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¥Ù¡¼¥¹¤Ç¡¢ËèÆü½Ð¼Ò¤ÎµÁÌ³¤Ï¤Ê¤·¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥É¥ì¥¹¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤äµ¤Ê¬¤Ë±þ¤¸¤Æ¾ì½ê¤òÁª¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö½é¤Ï¡Ö¤É¤³¤ËºÂ¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈËè²óº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡ÅÄ: Æþ¼ÒÄ¾¸å¡¢ÆÃ¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅÀ¤Ç¤¹¤«?
I¤µ¤ó: ÂçÀª¤Î¼Ò°÷¤ÎÊý¡¹¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£Á°¿¦¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ÒÆâ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï»Å»ö¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¾å¤ÇÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£Å¾¿¦¸å¤Ï¤½¤³¤ò¿·¤¿¤Ë¹½ÃÛ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¡õ¥Õ¥ê¡¼¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³¤Ê´Ø·¸¹½ÃÛ¤ÏË¾¤á¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤¬»ä¤Î¶ìÏ«¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¡ÅÄ: ¤½¤Î»îÎý¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸°¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
I¤µ¤ó ¤³¤ì¤âÁ°¿¦¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Í×ÁÇ¡¼¡¼¼«¼Ò³«È¯¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¸°¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼Ò°÷¤Î´é¤ÈÌ¾Á°¡¢Ã´Åö¶ÈÌ³¡¢²áµî¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ê¤É¾ðÊó¤òÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¼½ñ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢¡Ö¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ï¤¢¤Î¿Í¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¡¢¸Ä¡¹¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡ÅÄ: ¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ä¥Õ¥ê¡¼¥¢¥É¥ì¥¹¤Ë½ç±þ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
I¤µ¤ó: ¤¤¤ä¡¢¼Â¤Ï»ä¤ÏÆþ¼Ò¤«¤é»°¥ö·î¡¢ËèÆü½Ð¼Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç½ç±þ¤·¤¿¤È¤Ï¸À¤¤¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í(¾Ð)¡£
¤ä¤Ï¤ê»ä¼«¿È´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢½Ð¼Ò¤ÎÊý¤¬¶ÈÌ³¤Ë½¸Ãæ½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢Áá¤¯¼þ°Ï¤«¤é¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë´Ä¶¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤ÎÊý¤¬¤ä¤Ï¤ê¹¥ÅÔ¹ç¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¼ÒÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¡¢1on1¡¢¥é¥ó¥Á¡¢°û¤ß¤Ê¤É¡¢Ä¾ÀÜ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤È¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ä¡¼¥ë¾å¤Ç¤â¼«Á³¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¤¢¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£
Á°¿¦20Ç¯¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¶ÈÌ³¤Ë³è¤«¤»¤ë¤«
Ê¡ÅÄ: Î¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò»Ç¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°¿¦¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤Ï¡¢Å¾¿¦¸å¤Î¶ÈÌ³¤ÇÄÌÍÑ¤·¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«?
I¤µ¤ó: ¤½¤Î¤Þ¤ÞÄÌÍÑ¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢°Û¤Ê¤ë¶È³¦¤Î²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÅ¾¿¦¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¤È¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢ÍÑ¸ì¡¢¾ï¼±¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£
»Å»ö¤Î¿Ê¤áÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÊýË¡¤¬ÄÌ¤¸¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¡¢20Ç¯¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Å¾¿¦¤¹¤ì¤Ð¡Ö¿·¿Í¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¤Î¤À¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Ê¡ÅÄ: 40Âå¤Ç¿·¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
I¤µ¤ó: ¡Ö³Ø¤Ö»ÑÀª¡×¤Ç¤¹¡£¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¤¼ÁÌä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤âÁÇÄ¾¤ËÊ¹¤¯¡£¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¤É¤¦Æ°¤¯¤Ù¤¤«¡¢»ÅÍÍ¤ÎÇØ·Ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¸¬µõ¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»ä¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶µ¤¨¤ëÂ¦¤ÎÎ©¾ì¤Ð¤«¤ê¤ÎÁ°¿¦»þÂå¤«¤é°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢´°Á´¤Ë³Ø¤ÖÂ¦¤Ë¤Ê¤ë¡¼¡¼¤³¤ì¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö³Ø¤Ö»ÑÀª¡×¤ò¼è¤êÌá¤»¤¿¤³¤È¤¬¡¢Å¾¿¦¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿Âç¤¤Ê²ÁÃÍ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡ÅÄ: I¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï20Ç¯¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢¶ÈÌ³¾å¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
I¤µ¤ó: ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿·¤¿¤Ê´Ø·¸¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢½¾»ö¤¹¤ë¶ÈÌ³¤Ø¤Î³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤ë²áÄø¤Ç¡¢½ù¡¹¤Ë»ä¤Î»ý¤Ä¡ÖÁ°¿¦¤Î»ëÅÀ¡×¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢»ä¤ÎÌÜ¤«¤é¤ß¤¿ÁÈ¿¥¤Î²ÝÂê¤ò¤Þ¤È¤á¡¢ÉôÌçÄ¹¤Ë²þÁ±¤ÎÄó°Æ¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ö¤½¤ì¡¢¼Â¤Ï²ÝÂê¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Æü¾ï¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÁ°¿¦¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿?¡×¡ÖI¤µ¤ó¤Î»ëÅÀ¤Ç¸«¤ë¤È¤É¤¦¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬³Î¼Â¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡ÅÄ: ²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÊÌ¤Î²ñ¼Ò¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£Â¾¤Ë¤â¶ñÂÎÅª¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ëÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?
I¤µ¤ó: È½ÃÇÎÏ¤ä¼þ°Ï¤ò´¬¤¹þ¤àÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï³Î¤«¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤Ï¡ÖÂ¾¼Ò¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ç°¤¬¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¡×¤ÈÇ§¼±¤·¡¢¿´¤«¤é¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤ÎÆ¯¤Êý¡¼Å¬±þ¤·Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê°ÂÄê
Ê¡ÅÄ: º£²ó¤ÎÅ¾¿¦·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢40Âå¤ÎÅ¾¿¦¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
I¤µ¤ó: 40Âå¤Ç¤ÎÅ¾¿¦¤Ï¡¢·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ë·èÃÇ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Å¾¿¦¤ò·Ð¸³¤·¤¿»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤ËÆÀ¤ë¤â¤Î¤¬Âç¤¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ò²ñ¤òÀ¸¤È´¤¯¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê·Ð¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ï¶¯Ä´¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤»þÂå¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÁÈ¿¥¤â¸Ä¿Í¤â¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ëÂ¸ºß¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Å¾¿¦¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÑ²½¤Ø¤ÎÅ¬±þÎÏ¤òËá¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬»äÃ£²ñ¼Ò°÷¤¬Ë¾¤à¡Ö°ÂÄê¡×¤òÆÀ¤ëÊýË¡¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢»ä¤ÏºÇ¶á¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡ÅÄ: ¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö40Âå¤Ç¤ÎÅ¾¿¦¤¬ÃÙ¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£I¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´¼ÁÌä¼Ô¤µ¤ó¤â¡¢¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤¤ÁªÂò¤Ç¤¹¤¬I¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¼¤ÒÇ¼ÆÀ¤Î¹Ô¤¯·èÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
