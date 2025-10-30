ギャル曽根『ラヴィット！』まさかの涙 川島明「SASUKEレベルで泣いてる」
30日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）では、番組恒例企画「味覚王」のふりかけ編を実施。これまで、さまざまなジャンルの「味覚王」で連勝を重ね、ギャル曽根が“まさかの結果”で涙を流した。
「GACKTになる！」と意気込み挑んだギャル曽根は、順調に正解を重ねていくも、最後の出題で失敗。ニューヨーク・屋敷裕政に“ふりかけ味覚王”の座も明け渡すことになってしまった。
屋敷から「ちょっと、見てられへんくらいかわいそう」と落ち込みぶりをイジられたギャル曽根は「どうしよう、泣きそう」とまさかの涙。川島明が「そんなにこれに…SASUKEレベルで泣いてる。『私には味覚王しかないんです（笑）！』」と瞬時に例えて、笑いを誘っていた。
