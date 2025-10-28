連覇を狙うドジャースと、32年ぶりの世界一を狙うブルージェイズのワールドシリーズ（WS＝7回戦制）は27日（日本時間28日午前9時開始予定）に第3戦が行われる。1勝1敗のタイとし本拠地・ロサンゼルスでの3連戦に臨むドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）は試合前にドジャースタジアムで会見。大谷翔平投手（31）が第4戦に先発となった理由を明かした。

報道陣から第3戦にタイラー・グラスノー投手、第4戦に大谷となった理由ついて問われると「チャンピオンシップシリーズと同じローテーションを維持したかった。それだけだ」と端的に説明した。

また、大谷がもう1試合先発する可能性については「翔平がこのシリーズで再び先発することはないと思う」と明かした。

大谷は二刀流復帰の今季、投手としてはレギュラーシーズン14試合に先発登板。1勝1敗で防御率2.87だった。ポストシーズン（PS）では17日（同18日）のNLCS第4戦に先発。ブルワーズ相手に7回途中10奪三振2安打無失点と好投し、打っても3本塁打を放ってシリーズMVPを受賞した。