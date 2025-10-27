ウワサのケイティ・ペリーとジャスティン・トルドー元カナダ首相が堂々交際をオープンに！
このところ交際を噂されていた米歌手のケイティ・ペリーと元カナダ首相ジャスティン・トルドーが、堂々と手を繋いでカメラの前に姿を現した。
【写真】破局のオーランド・ブルーム＆ケイティ・ペリー、前妻との息子も含め４人で家族写真公開 気マズイ笑顔？
Peopleによると、2人はケイティの41歳の誕生日だった現地時間10月25日、仏パリの老舗キャバレー、クレイジー・ホースでショーを楽しみ、手を繋いで笑顔で劇場を出る様子を写真に撮られたそう。この日ケイティは、赤いスリムなドレスを纏い、黒いパンプスとハンドバッグでアクセントをつけ、黒髪をまとめたシックなコーデ。トルドー元首相はスーツとインナーを黒でまとめ、ケイティと色味を合わせていたようだ。
2人は7月に、カナダ、モントリオールでディナーと散歩をキャッチされ、交際の噂が浮上。9月には、ヨットバカンス中に抱き合いながらキスをする姿をパパラッチに撮られていた。情報筋によると、ツアー中のケイティに会うため、トルドー元首相がカリフォルニアに飛ぶなど、度々会っていたようだ。
ケイティは6月に、9年に渡って破局と復縁を繰り返し、娘のデイジー・ダヴをもうけたオーランド・ブルームと破局を公表。トルドー元首相も、3人の子どもをもうけた結婚18年に妻ソフィー・グレゴワールと、2023年に破局している。
