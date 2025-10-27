【国際親善試合】イタリア女子代表 1−1 日本女子代表（日本時間10月25日／スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャ）

【映像】長谷川唯が「イニエスタ風」の絶品ターン

なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）で主将を務めるMF長谷川唯が、余裕さえ感じさせる圧巻のテクニックを披露。元スペイン代表MFのアンドレス・イニエスタを彷彿とさせる絶品ターンにファンからは称賛の声が相次いだ。

なでしこジャパンは日本時間10月25日、国際親善試合でイタリア女子代表と対戦。64分に1ー1の同点に追いつくゴールを記録した長谷川は、その直後に圧巻のテクニックを披露する。

ハーフウェーライン付近でルーズボールを回収した日本の司令塔は、イタリアのFWアリス・コレッリがすぐにボールを奪い返そうとしたプレスにターンで応戦。相手を嘲笑うような重心の逆を突くキレキレのターンで前を向いてプレッシャーを回避すると、MF谷川萌々子にパスを繋いで前進を図った。

「キレッキレやん」の声も

イニエスタが得意としていたような絶品ターンに、ABEMAのコメント欄では「長谷川のプレス回避さすが」「長谷川うますぎ」「長谷川唯だけ別格」「キレッキレやん」「イニエスタかよ」「長谷川唯がイニエスタにしかみえない」など驚愕の声が寄せられた。

長谷川は最後まで随所でさすがのクオリティーを発揮してチームを牽引した。なお、なでしこジャパンは欧州遠征2試合目で、日本時間10月29日（水）午前2時からノルウェー女子代表と対戦する。

（ABEMA／なでしこジャパン）

