¡Ö¥²¥ê¥é¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×ÏÃÂê¡Ä¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ÎÆ°¤¤ËÊÑ²½¡© Åìµþ¤ÇÆÍÇ¡ÅÐ¾ì2Ï¢È¯¡¢¤µ¤é¤ËÆ±Æü¡¢Âçºå¡¦Ä»¼è¤â
¡¡´ÝÁ±´Ý¤ÎÆâËÜÅ¹¤¬26Æü¡¢¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¤·¡¢Æ±ÆüµÞ¤¤ç¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¤¬ÍèÅ¹¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¸áÁ°11»þ¤ËÂ³¤¡¢¸á¸å3»þ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥²¥ê¥é¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡ÄÅìµþ¤ËµÞ¤¤ç2ÅÙÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ø¤ÎÊÄËë¡Ê10·î13Æü¡Ë¸å¤Ë¤â¡¢Æ±Å¹¤Ë¤Ï¡ÖEXPO2025 OFFICIAL STORE ´ÝÁ±´Ý¤ÎÆâOAZOÅ¹¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸áÁ°10»þÁ°¤Ë¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÅº¤¨¤ÆÈ¯É½¡£¡ÖµÞî±!!ËÜÆü¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬´ÝÁ±´Ý¤ÎÆâOAZOÅ¹¤Ë¡¢¤³¤Î¸å¡¢11»þ¤´¤íÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¡ª¡×¡ÖÌµÍý¤À¡¢¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ÍÍ¿À½Ðµ´Ë×¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¡©¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸á¸å2»þº¢¤Ë¤â¡ÖµÞî±!!ËÜÆü¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬´ÝÁ±´Ý¤ÎÆâOAZOÅ¹
¤Ë¤³¤Î¸å¡¢15»þ¤´¤íÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Ö¢¨¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï¤ªÅú¤¨¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¡¢¡ØÄ»¼èº½µÖ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼ after EXPO2025¡Ù¡ÊÄ»¼è¡Ë¡¢¡ØBAYCREW'S FESTIVAL OSAKA 2025¡Ù¡ÊÂçºå¡Ë¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥²¥ê¥é¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¡Ö¿Íµ¤¤¹¤®¤Æ¥²¥ê¥é½Ð¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡×¡ÖËüÇî½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¥Õ¥Ã·Ú¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Í¤§¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
