《40・50代ヘア》派手すぎずちょうどいい！ 大人がハマる♡【ウルフっぽボブ】

重めボブに少し軽さを足した「ウルフ風ボブ」が、いま大人世代から注目されています。襟足やトップに程よい動きを出すことで、自然な抜け感を演出。今回は、トレンド感を取り入れつつ上品さもキープできるウルフ風ボブを、人気美容師さんたちのInstagram投稿からピックアップしてご紹介します。

艶感ブラウンのウルフ風ボブ

まろやかなブラウンが上品に映えるウルフ風ボブ。トップは毛束をとってふんわりさせ、サイドは長めに残して外ハネに。首元にくびれをつくることで軽やかさをプラスしています。全体をラフに仕上げた質感が、ほどよく力の抜けたこなれた印象を引き立てます。

くすみブラウンのタイトウルフ

ストレートニュアンスでまとめた、くすみブラウンのウルフ風ボブ。トップから襟足にかけてグッとくびれを作り、タイトに外ハネを効かせています。シルエットが美しく際立つよう計算されたカットで、後ろ姿も洗練された印象に。

ラベンダーアッシュのミディアムウルフ

レイヤーをしっかり入れて軽やかに仕上げた、長めレングスのウルフ風ボブ。毛先の動きが自然に出るよう計算されたカットで、やわらかな空気感が魅力です。ラベンダーアッシュの透明感が肌を明るく見せ、ほんのりとした艶が上品な印象に。軽さの中に深みを感じる、大人のニュアンスヘアです。

今季の王道！ ウルフ風レイヤーボブ

トップを内に入れ、ベースを広めにとって外ハネにしたレイヤーボブ。ボブのまとまりやすさを保ちつつ、ウルフらしい軽さと動きをプラス。シンプルながら立体感のあるシルエットが魅力の、髪の自然な動きをいかした上品なスタイルです。

