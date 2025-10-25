◆東京六大学野球秋季リーグ戦 第７週第１日▽東大５―２法大（２５日・神宮）

東大・渡辺向輝投手（４年＝海城）が好リリーフで今季２勝目に貢献した。

４点リードの８回から登板。現時点で首位打者の藤森康淳（３年＝天理）を一ゴロを打ち取り、ヤクルト１位指名の松下歩叶（４年＝桐蔭学園）を中飛に仕留めた。次打者に死球を与え今泉秀悟（２年＝石見智翠館）に右越えへ適時二塁打を許したが、９回は無失点に抑えて反撃をしのいだ。「勝つしかないシチュエーションだったので、しっかり仕事を果たせました」と笑みを浮かべた。

父はロッテなどでプレーした渡辺俊介氏。同じ右下手投げで自身もプロを目指して志望届を提出したが、２３日のドラフト会議では指名なし。当日の自身のＸ（旧ツイッター）で「野球を引退し、来春からは一人の未熟な人間として一般企業に就職し、社会に出ることになります」とつづっていた。「すんなり切り替えられたわけではありませんが、指名されない覚悟は十分にしていたので、そう意味ではしっかり受け入れることはできたと思います」と胸の内を明かした。指名漏れや今後について父とはじっくり話していないという。「きょうの試合頑張れよとだけ連絡がきました。多分気を遣って、自分から連絡するまで待っているかなと思うので、野球が一通り終わったら自分からちゃんと話そうかなと思います」としみじみと語った。

１７年秋以来の勝ち点奪取へあと１勝。「最後なのでいつでも投げられます。ケガをしてもいい。何でもできます」と覚悟を示した渡辺。勝って野球人生の最後を締めて輝きを放つ。