やっぱり“グレー”がおしゃれ！【ユニクロ】大人が狙いたい♡「秋冬アイテム」

大人の秋冬ファッションにおすすめしたい色、グレー。落ち着きながらも地味すぎない絶妙な色味で、トレンドのアイテムにも取り入れやすい優秀カラーです。【ユニクロ】では、そんなグレーの商品が続々と登場中。シンプルななかに奥行きを感じる「秋冬アイテム」で、これからの季節のおしゃれを格上げさせて。

インナーにもアウターにもなる絶妙なボリューム感

【ユニクロ】「ボアフリースリラックスカーディガン」＜LIGHT GRAY＞\3,990（税込）

ふんわりとしたボアフリース素材と、ゆったりとしたフォルムで、秋の軽アウターにもぴったりなカーディガン。フリースはカジュアルな雰囲気に寄りがちですが、ライトグレーならきれいめなコーデにもマッチしそうです。合わせる色を選びにくいカラーなので、冬になったらコートのライナーとして取り入れるのもおすすめ。

ふわふわニットと落ち着いた配色で高見え

【ユニクロ】「フラッフィクルーネックセーター」＜GRAY＞\3,990（税込）

公式サイトによると「毛足があり、ふっくらとしてあたたかみのある生地」を使ったこちらのセーターは、約4,000円とは思えなさそうな高見えぶり。グレー × ベージュの配色も上品さを演出しています。短めの丈なので、エレガントなスカートやカジュアルなジーンズなど、幅広いボトムスに合わせやすいはず。シャツの裾を覗かせて、レイヤードを作るのもよさそう。

トレンドのミニ丈ボトムスをグレーで大人っぽく

【ユニクロ】〈左〉「プリーツスコート」＜DARK GRAY＞\2,990（税込）

ミニ丈のボトムスは、春夏からトレンド継続中。ニュアンスカラーのグレーなら、可愛くなりすぎずに大人も取り入れやすそうです。ミニスカートに見えて内側がパンツ型になっているところも、穿きやすそうなポイント。足を出すのが苦手な人は、ボリュームのあるロングブーツを合わせてバランスを取ってみて。

洗濯機で洗える上品ニットパンツ

ウエストゴムでリラクシーなシルエットながら、ケーブル編みのニットと裾に向かって広がるシルエットによって、上品見えが叶いそうなパンツ。落ち着いたグレーなら、きれいめなブラウスやジャケットとも好相性。さらに嬉しいのが、ニットなのにネットに入れれば洗濯機洗いができるところ。汗や汚れを気にせずにデイリー使いできそうです。

