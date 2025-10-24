大谷会見にロイヤルズ・パスカンティーノが参加した

あの剛速球を忘れない――。ドジャース・大谷翔平投手のワールドシリーズ前日会見には、ロイヤルズのビニー・パスカンティーノ内野手の姿があった。ワールドシリーズのプレーヤー特派員として、この日のドジャース前日会見に参加。どうしても二刀流男へ聞いてみたい質問があった。

「なんでオレに一番速い球を投げたんですか？」

大谷とパスカンティーノには偶然の因縁がある。6月28日の対戦ではメジャー自己最速101.7マイル（約163.6キロ）をマーク。2023年WBCでの対戦でも最速102マイル（約164.1キロ）を投げ込まれていた。6月の試合後、報道陣へ「なんでオレばっかりに速い球を投げてくるんだ」と嘆いていたが、大舞台を前に聞いてみたかったようだ。パスカンティーノは笑顔で質問した理由を明かしてくれた。

「面白いかなと思って（笑）。ショウヘイはすごく忙しいから、ちょっと軽い、笑える質問をしてあげたかったんだ」

ロイヤルズ主砲にしかできない質問には大谷も笑顔。「ははは、素晴らしい打者だからです」と白い歯をこぼした。

この日の大谷会見には50人以上のメディア関係者が集結。大谷のみ規制線が張られる厳戒態勢だった。日頃は取材を受ける側のパスカンティーノは、どう感じたのか。

「彼のメディアスクラムはもう信じられないくらいでした。とにかくその質問を一つして、すぐその場を離れたかったです。人が多すぎて」

来春のWBCには再びイタリア代表としてプレーすることに意欲を燃やしている。「ショウヘイの注目度はもうレブロン（ジェームズ）レベルですよ。あんなの見たことない。いい意味ですごかった」。今季32本塁打を放った左のスラッガーは、大谷から大きな刺激を受けていた。（小谷真弥 / Masaya Kotani）