〈掛川・冷凍庫5歳児遺体〉「娘がいない」と騒いだ末に…逮捕された母親（37）は元病院事務職の「おとなしい人」父は地元の名士で家族仲むつまじい姿も…「最近は夫もみかけなくなった」

静岡県掛川市大坂の民家の冷凍庫から今年9月、当時5歳の女児の遺体が見つかる事件があり、県警捜査1課と掛川署は10月22日、母親で無職の川口陽子容疑者（37）を死体遺棄容疑で逮捕した。司法解剖の結果死因は窒息死で、県警は殺人の疑いもあるとみて調べを進めている。

【画像】父は名士で知られ…「おとなしい性格」検察に移送される川口容疑者

「娘がいなくなった」と騒いでいた

川口容疑者は9月中旬、自宅の冷凍庫内に長女の晶子ちゃん（当時5歳）の遺体を遺棄した疑い。死後数日経過していたとみられる。遺体発見に至る経緯は複雑だった。県警担当記者が解説する。

「9月16日午前に、掛川市内で自動車事故があり、署員が現場に駆けつけたところ車の運転者だった川口容疑者が『娘がいなくなった』などと騒ぎ出した。このため行方不明者として捜索を開始、まもなく自宅の冷凍庫内で晶子ちゃんの遺体が見つかった。

冷凍庫は上開きタイプで子ども1人が入れる程度の大きさのようです。遺体に損傷はなかったが、司法解剖で他害性のある窒息死であることがわかっている」

現場はJR掛川駅の南約13キロの閑静な住宅地で、北側に茶畑が広がり、数キロ南には海岸線が広がっている。川口容疑者はここで生まれ育ち、数年前に結婚して晶ちゃんをもうけ、自らの父親を含めた4人家族で暮らしていたようだ。

「1～2年前に家族3人で出かけている様子を目撃しました。娘さんがお父さんに肩車をしてもらっていて、仲むつまじい様子でした。最近はお子さんの姿を見かけませんでしたが、少し遠くの保育園か幼稚園かに通わせているらしいと聞いていたので、不審には思いませんでした。陽子さんはメガネをかけていて、身長は150センチ程度の少しぽっちゃりした方です」（近くに住む20代の女性）

「陽子さんのお父さんは市の職員としてずっと働き、引退後は児童向けのバレーボールクラブでコーチをしたり、祭りなど地域の行事にも積極的に参加していました。陽子さんにはお姉さんがいましたがすでに実家を出ていて、このお宅にはお父さんと陽子さん、お婿さんと娘さんの計4人で暮らしていたと聞いています。

陽子さんが小さい頃は、ただの大人しい子という印象で、あいさつは返してくれるのですが、会話には発展したことがありませんでした」（近隣の70代女性）

川口容疑者の父親は地元の名士

川口容疑者の父親は自治会役員として地域に頼られる存在だったようだ。

「お父さんは今年も区の組長として活動していました。初夏の頃に自治会費か何かを川口さんの宅へお届けしたんですが、その際には陽子さんが対応してくれたので『あ、家にいるんだ。働いていないのかな』ととっさに思いました。お婿さんと結婚したのは5～6年前だったと記憶していますが、それ以前は病院の事務職で働いていたので、結婚か出産を機に仕事を辞めたのかなと。

そういえばお父さんもここ最近は見かけなくなっていたし、旦那さんと一緒にいる様子も見ないから、離婚したか別居でもしているのでは近所で噂になっていたところです」（同前）

また、近くに住む60代の男性はこう話した。

「お父さんはずっとこの地にいて、長らく市の職員や自治会の幹部を務めていたりしていました。市職員としては地域整備や農業などの第一次産業の振興が担当でしたね。娘さんが2人いて、奥さんはすでにお亡くなりになったと聞いています」

そんな地域の名士宅が突然、騒然となった。近くに住む30代の女性がこう振り返る。

「9月16日の昼過ぎでした。救急車や消防車がサイレンを鳴らして近づいてきたので外に出ると、川口さん宅にすでにパトカーや覆面の捜査車両が数台停まっていて、人がたくさん集まっていました。制服警官や私服刑事と思われる人もいて、居合わせた近所の人に『何があったの？』と聞くと『事件が起きたらしい』と言われました。

その後、刑事さんにも『川口さんの娘さんをご存じありませんか』と聞かれ、以降は川口さんのご家族の姿を一切見なくなったので、何か事件に巻き込まれたのかと近所の皆さんとずっと心配していたんです」

地域を支えてきた一家に何が起こったのか。捜査の行方が注目される。

※「集英社オンライン」では、今回の記事に関連した情報を募集しています。下記のメールアドレスかX（旧Twitter）まで情報をお寄せください。



メールアドレス：

shueisha.online.news@gmail.com



X（旧Twitter）

@shuon_news

取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班