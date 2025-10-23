¡ÖÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤¬Íè¤ë¡Ä¡×ÀìÌç²È¤¬·Ù¹ð¤¹¤ë¼óÅÔ·÷¤ò½±¤¦¡Ø500ÐÂç±«¡Ù¤Î°Ì´
³¤¿å²¹¡ÖÊ¿Ç¯¡Ü£³ÅÙ¡×¤Î°Û¾ï»öÂÖ¡Ä
10·î21Æü¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢È¬¾æÅç¤ò´Þ¤à°ËÆ¦½ôÅçÆîÉô¤ËÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢£±»þ´Ö¤Ë80Ð°Ê¾å¤ÎÂç±«¤¬¹ß¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£È¬¾æÅç¤Ï¡¢º£·î£¹Æü¤ËÂæÉ÷22¹æ¤¬Ä¾·â¤·¡¢48»þ´Ö±«ÎÌ489Ð¤òµÏ¿¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¡¢ÂæÉ÷23¹æ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤ËÀÜ¶á¡¦¾åÎ¦¤¹¤ëÂæÉ÷¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó²¤Ê¤ÉÇ®ÂÓ¤Î³¤ÍÎ¾å¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ²Æì¤Î¤Û¤¦¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¶å½£¡¢»Í¹ñÊýÌÌ¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤ÏÂæÉ÷19¹æ¤¬ÆüËÜ¶á³¤¤ÇÈ¯À¸¡£22¹æ¤â¾®³Þ¸¶²¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂæÉ÷¤Ï´ðËÜÅª¤ËÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤Î±ï¤ò²ó¤Ã¤Æ¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó²¢ª²Æì¢ª¶å½£¡¦»Í¹ñ¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥È¤òÄÌ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¶á³¤¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÂç¤¤ÊÎ®¤ì¤Ë¤Î¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥¦¥í¥¦¥í¤·¤Æ¡¢´ØÅì¤Ë¾åÎ¦¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂæÉ÷¤ä½¸Ãæ¹ë±«¤Ê¤Éµ¤¾Ý¸½¾Ý¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤ÎµÜËÜ²ÂÌÀ½Ú¶µ¼ø¡£
¤Ê¤¼ÆüËÜ¶á³¤¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖÂæÉ÷¤Ï³¤¤«¤é¿å¾øµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò±À¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤Ç¤¤ë¡¢Âç¤¤ÊÂç¤¤ÊÀÑÍð±À¤Î²ô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤ÏÆüËÜ¶á³¤¤Ï¤½¤ì¤Û¤É³¤¿å²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂæÉ÷¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Î¿å¾øµ¤¤â¶¡µë¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤´Ä¶¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÆüËÜ¶á³¤¤Î³¤¿å²¹¤¬¡¢¹â¤¤¤È¤³¤í¤ÇÊ¿Ç¯ÃÍ¤è¤ê£³ÅÙ¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³¤¿å²¹¤¬£³ÅÙ¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Ê¤³¤È¡£³¤¤ÏÁêÅö¤ÊÇ®¤ò¤¿¤á¤³¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¶á³¤¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿å¾øµ¤¤¬È¯À¸¤·¡¢ÂæÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
ÆüËÜ¶á³¤¤Î³¤¿å²¹¤ÎÊ¿Ç¯ÃÍ¤Ï25¡Á26ÅÙ¡£ÂæÉ÷¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï³¤ÌÌ¿å²¹¤¬27ÅÙ°Ê¾å¤À¤¬¡¢º£Ç¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÆî¤Î³¤ÌÌ¿å²¹¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç30ÅÙ°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
µÜËÜ½Ú¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¶á³¤¤Î³¤¿å²¹¤¬¹â¤¤Í×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ï¹õÄ¬¡£¹õÄ¬¤¬È¯À¸¤¹¤ëÇ®ÂÓÃÏ°è¤Î³¤¤¬²¹¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤è¤ê¹õÄ¬¤Î²¹ÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆüËÜ¶á³¤¤Î³¤¿å²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
´ØÅìÃÏÊý¤Ë¤â500Ð¤ÎÂç±«¤¬¹ß¤ë²ÄÇ½À¤¬
ÉÝ¤¤¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¶á³¤¤ÇÂæÉ÷¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÀªÎÏ¤¬¿ê¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¾åÎ¦¤¹¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£
ÆüËÜ¶á³¤¤Î³¤¿å²¹¤¬¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤í¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤é±ó¤¤¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó²¤Ê¤É¤ÇÂæÉ÷¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤í¤Ë¤ÏÀªÎÏ¤¬¿ê¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¶á³¤¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤È¡¢ÀªÎÏ¤¬¿ê¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¾åÎ¦¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢ÂæÉ÷22¹æ¤Ç¤ÏºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®54.7£í¡¢Áí±«ÎÌ500Ð°Ê¾å¤ÎÂç±«¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢È¬¾æÅç¤Ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
500Ð°Ê¾å¤Î±«ÎÌ¤òµÏ¿¤·¤¿Âç±«¤Ï¡¢²áµî¤Ë²¿ÅÙ¤«¤¢¤ë¡£
£··î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ÂæÉ÷£¸¹æ¤Ç¤Ï¡¢²Æì¸©ÆîÂçÅìÂ¼¤ËÁí±«ÎÌ580Ð¡¢ËÌÂçÅìÂ¼¤Ë531Ð¤ÎÂç±«¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£¡Ç23Ç¯¤Ë¤âÂæÉ÷£²¹æ¤Î±Æ¶Á¤ÇÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¤Ç500Ð°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼óÅÔ·÷¤Ë¤â¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂæÉ÷¤¬Ä¾·â¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÂæÉ÷¤¬Ä¾ÀÜ500Ð¤Î±«¤ò¼óÅÔ·÷¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»³´ÖÉô¤Ç±«ÎÌ¤¬500Ð¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¾åÎ®¤«¤é¿å¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¡¢Àî¤¬ÈÅÍô¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½½Ê¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¶á³¤¤ÇÂæÉ÷¤¬È¯À¸¤·¡¢»³´ÖÉô¤Ë500Ð¤ÎÂç±«¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤é¡¢¹ÓÀî¤äÂ¿ËàÀî¤¬ÈÅÍô¤¹¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿å¤Ï²¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÃÏ²¼¤Ë¤¤¤ë¤Î¤â´í¸±¤Ç¤¹¡×
920hPa¡¢É÷Â®70¡Á80£í¤Î¡ÖÂæÉ÷¡×¤¬¾åÎ¦¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â
ÉÝ¤¤¤Î¤Ï±«ÎÌ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡Öº£¤ÎÆüËÜ¤Îµ¤²¹¤ä³¤¿å²¹¤Î¾ò·ï¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¸Â³¦¤Þ¤ÇÈ¯Ã£¤·¤¿¤é920hPa¡¢É÷Â®70¡Á80m¤ÎÂæÉ÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍýÏÀÅª¤Ë¤Ïº£¤Þ¤Ç¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¤â¤Î¤¬Íè¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤ÆüËÜ¶á³¤¤Î³¤¿å²¹¤Ï¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂæÉ÷22¹æ¤¬Ä¾·â¤·¤¿È¬¾æÅç¤Ç¤ÎºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï54.7£í¡£¡Ç18Ç¯¤ÎÂæÉ÷21¹æ¤¬´ØÀ¾¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿¤È¤¤Ï¡¢¶¯É÷¤ËÎ®¤µ¤ì¡¢´ØÀ¾¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÎÏ¢Íí¶¶¤Ë¥¿¥ó¥«¡¼¤¬¾×ÆÍ¡£ÅÅÃì¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÅÝ¤ì¡¢¸ø±à¤Î¼ùÌÚ¤â5000ËÜ°Ê¾å¤¬ÅÝ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¤ÎºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï58.1£í¡£É÷Â®70¡Á80£í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÈï³²¤¬½Ð¤ë¤«¸«Åö¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£Í½Â¬¤âÆñ¤·¤¤¡£ÆüËÜ¶á³¤¤Î³¤¿å²¹¤¬¤³¤ì¤«¤é¤â¾å¾º¤·¡¢ÆüËÜ¶á³¤¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ëÂæÉ÷¤ÏÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÂæÉ÷¤ÎÈ¯À¸ÃÏ°è¤â¡¢ÂæÉ÷¥·¡¼¥º¥ó¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¢§µÜËÜ²ÂÌÀ¡¡·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø´Ä¶¾ðÊó³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡£ÂæÉ÷²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ÂæÉ÷Í½Â¬¸¦µæ¥é¥Ü¸¦µæ°÷¡£ÂæÉ÷¤ä½¸Ãæ¹ë±«¤Ê¤Éµ¤¾Ý¸½¾Ý¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤òÃµµá¤¹¤ë´ðÁÃ¸¦µæ¡¢¤Þ¤¿ÃÏµå²¹ÃÈ²½¡¢Âçµ¤±øÀ÷¤Ê¤É¤Î´Ä¶ÌäÂê¤Î¸¶°ø¤òÃµµá¤·¡¢·úÃÛ¤ä³Æ¼ï»º¶È¡¢ËÉºÒ¡¢ÅÔ»Ô³«È¯¡¢À¯ºö¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ø¤Îµ¤¾Ý³Ø¤Î±þÍÑÀ¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÃæÀî¤¤¤Å¤ß