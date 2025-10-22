くら寿司トーナメントポップアスリートカップ・九州クライマックス結果

全国1750の学童野球チームが頂点を争う「第6回くら寿司・トーナメント2025 第19回学童軟式野球全国大会ポップアスリートカップ星野仙一旗争奪」（くら寿司トーナメントポップアスリートカップ2025、NPO法人 全国学童野球振興協会主催）は、12月6日、7日に東京・神宮球場でファイナルトーナメントが開催される。10月18、19日には九州の5県6代表が争う「九州クライマックス」が福岡・三萩野球場で行われ、福岡第二代表の雁ノ巣ゴールデンフューチャーズが優勝し、神宮への切符を手にした。

雁ノ巣のほか、福岡第一代表・香椎スカイスターズ、佐賀代表・桜ヶ丘少年野球クラブ、熊本代表・熊本ブルーマーリンズ、長崎代表・Saseboビックディッパーズ、大分代表・sicurezzaが出場し、トーナメント戦で頂点を競った。決勝は雁ノ巣と香椎の福岡同士の一戦に。雁ノ巣は4-7で迎えた最終6回、四球を選んで盗塁を絡めた攻撃で一挙4点を奪い、土壇場の大逆転で九州の頂点に立った。

準決勝の熊本戦では初回に奪った1点を守り切り、競り勝った香椎だったが、決勝は3点差を守りきれず悔しい敗戦となった。

■九州クライマックス 結果

◎1回戦

熊本ブルーマーリンズ 9-2 桜ヶ丘少年野球クラブ

雁ノ巣ゴールデンフューチャーズ 9-1 Saseboビックディッパーズ

◎準決勝

香椎スカイスターズ 1-0 熊本ブルーマーリンズ

雁ノ巣ゴールデンフューチャーズ 6-4 sicurezza

◎決勝

雁ノ巣ゴールデンフューチャーズ 8-7 香椎スカイスターズ（First-Pitch編集部）