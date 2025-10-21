【ケンタッキー】3日間限定“500円お得”な「ハロウィン9ピースバーレル」発売

ケンタッキーフライドチキン(KFC)は、10月29日から31日までの3日間限定で「ハロウィン9ピースバーレル」(税込2,290円)を発売する。

ケンタッキーの看板メニュー「オリジナルチキン」9ピースを、樽型のパッケージに詰め合わせた商品。単品合計価格2,790円(税込)と比較して“500円お得”だという。販売に先立ち、10月22日から「KFCネットオーダー」で事前予約を受け付ける。

「ハロウィン9ピースバーレル」に入っている「オリジナルチキン」は、11種類のハーブ&スパイスで味付けした若鶏のフライドチキン。カーネル･サンダース氏が1940年に編み出したレシピをもとに、現在も調理法を変えずに提供している。一般的なフライヤーでの調理とは異なり、圧力釜で最高温度185℃･約15分かけてじっくり揚げる調理法が特徴だ。単品価格は1ピース310円(税込)。

ケンタッキーフライドチキン「ハロウィン9ピースバーレル」

また、オリジナルチキンには5つの部位があり、それぞれに味わいや食感が異なる。食べやすくジューシーな味わいが人気の「ドラム(脚)」。脂身が多く食べ応えのある「サイ(腰)」。しっかりした肉質でコラーゲンも豊富な「ウイング(手羽)」。あっさりしていて柔らかい「キール(胸)」。小骨が多いものの、深みのある旨みを楽しめる「リブ(あばら)」。KFC公式サイトでは、それぞれの食べ方のポイントも紹介している。なお、部位を指定しての購入はできない。

日本ケンタッキー･フライド･チキンは、「今年のハロウィンパーティーは『ハロウィン9ピースバーレル』で、部位ごとの味わいと食感の違いを存分にお楽しみください」としている。

「ハロウィン9ピースバーレル」を注文すると、対象のサイドメニュー2個セットを、通常合計価格から190円引きの“各税込390円”でいくつでも追加購入できる。

“追加でおトク”となるサイドメニューは次の5種。「ポテト(S)」2個、「ビスケット」2個、「カーネルクリスピー」2ピース、「チョコパイ」2個、「コールスロー(S)」2個。

サイドメニュー“追加でおトク”キャンペーン