1865（慶応元）年から続く老舗京菓匠「七條甘春堂」（京都市東山区）が、ポケモンのキャラクターをモチーフにした京菓子「ポケモン上生菓子（4個入り）」のオンライン販売を開始しました。

【写真】食べるのがもったいない！ コレが“ポケモン”京菓子の全商品です！

七條甘春堂では、2023年の秋から、春夏秋冬の季節ごとに、京の行事とそこから連想されるポケモンで表現した京菓子を数量限定で販売していましたが、今回、新たなポケモンが加わった新商品を通年で購入できるよう、発売。

新商品では、「ピカチュウ」「ホウオウ」「ダーテング」「ドオー」を表現した京菓子が封入。職人が一つ一つ手作りした、京都東山の水と上質な材料の味わいが楽しめます。価格は2916円（以下、税込み）です。

さらに、麩焼きせんべいで「ピカチュウ」「コイキング」「ホウオウ」と京の風景や和柄を表現した「ポケモン麩焼き（3枚入り）」（1728円）、干菓子で雲錦（うんきん）模様とピカチュウを表現した「ポケモン干菓子」（2160円）も発売。

また、京都本店では常温の「ポケモン上生菓子」を毎月7日に店頭販売します。「ポケモン麩焼き」「ポケモン干菓子」も10月25日から京都本店、ジェイアール京都伊勢丹店、伏見大手筋店、東京・北千住マルイ店で店頭販売をスタートします。